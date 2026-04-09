Як не зіпсувати поїздку у Рим: гід назвав помилки, які постійно роблять туристи
- Гід у Римі назвав п'ять типових помилок туристів, які можуть зіпсувати їхню подорож у столицю Італії.
- Lonely Planet радить відвідувати Ватикан у вівторок або четвер та планувати поїздку на весну чи осінь, щоб уникнути натовпів.
Подорож до Риму може залишити як яскраві враження, так і відчуття розчарування – усе залежить від підготовки та очікувань. Щороку мільйони туристів приїжджають до вічного міста, але багато з них зіштовхуються з однаковими труднощами: від перевантажених маршрутів до банальних організаційних помилок.
Український гід, який працює у Римі і веде свій блог у тіктоці "Гід у Римі", назвав 5 помилок, які найчастіше роблять туристи, які приїжджають у Рим. Через це місто може залишити у них негативні враження.
До теми "Крадуть з рук телефони": що туристам треба знати про Париж
Які помилки роблять туристи в Римі?
1. Одна з головних помилок, яку робить більшість людей, які вперше їдуть у Рим, – не бронюють квитки у туристичні пам'ятки заздалегідь. Потрапити в Рим, Ватикан чи галерею Боргезе без квитка не можна, а часто буває, що усі квитки розкуповують ще до того, як ви приїдете в місто. Саме тому купувати квитки варто ще на етапі планування подорожі і чим швидше, тим краще.
2. Рим – це величезне місто, але багато людей чомусь вважають, що за один день можуть побачити все, що тут будували 2 тисячі років. У результаті вони втомлюються від ходьби, спеки та натовпів туристів на кожному кроці.
Якщо ви приїхали у Рим на день-два, то не намагайтеся побачити все. Краще оберіть кілька локацій і дослідіть їх повністю, а решту залишіть для майбутніх поїздок.
3. У Римі є кілометри бруківки, сходів, підйомів на пагорбах вгору – вниз, тому однією з найгірших помилок, які точно зіпсують подорож, є незручне взуття. Столиця Італії – це те місто, де доведеться багато гуляти, а тому взуття треба брати вже перевірене.
4. Ще одна помилка – це вважати, що у Римі все розташоване поруч. Туристи іноді бронюють квитки у Колізей на ранок, а вже на обід – Ватикан. Однак у місті часто є затори, метро може зупинятися, а тому іноді просто неможливо вчасно дістатися з одного кінця міста в інший. Гід радить робити великі проміжки часу між відвідуванням різних місць.
5. Багато туристів мріють про те, щоб посидіти в закладі з видом на Колізей або ж поруч з Фонтаном Треві. Та насправді більшість ресторанів біля туристичних пам'яток – це так звані "туристичні пастки". У них завжди дорого і не завжди смачно. Гід радить зазирати в маленькі вулички і шукати затишні ресторани, де смачно, а ціни "не кусаються".
Гід розповів про поширені помилки туристів у Римі: відео
Що ще треба знати туристам про Рим?
Туристичний путівник Lonely Planet радить обирати правильні дні для відвідування різних місць у Римі. Наприклад, у понеділок точно не варто йти у Ватикан, бо він буде переповнений туристами, оскільки інші музеї в цей день закриті. Найкраще планувати візит на вівторок або четвер.
Крім того, якщо є можливість, то краще спланувати поїздку у Рим на весну чи осінь, адже влітку сюди приїжджають мільйони туристів з усього світу.
Які цікаві місця побачити у Європі?
Відпочинок на морі в Греції може влетіти в копієчку, однак експерти назвали два острови, де ціни значно нижчі. Відпочинок тут підійде навіть для бюджетних туристів.
Українка, яка відвідала Лондон, розповіла про місця, які тут точно варто побачити, а на які краще не витрачати свій час.
Часті питання
Які основні помилки роблять туристи, відвідуючи Рим?
Туристи часто не бронюють квитки заздалегідь, намагаються побачити все за один день, носять незручне взуття, вважають, що всі пам'ятки розташовані поруч, і вибирають ресторани біля туристичних місць, які часто є "туристичними пастками".
Чому важливо бронювати квитки в туристичні пам'ятки Риму заздалегідь?
Без попередньої броні потрапити в популярні місця, такі як Ватикан чи галерея Боргезе, може бути неможливо, оскільки квитки часто розкуповують задовго до приїзду туристів.
Що радять туристам, які планують відвідати Рим?
Гід радить обирати менше локацій для відвідування, носити зручне взуття, планувати великі проміжки між відвідуванням різних пам'яток і обирати затишні ресторани на маленьких вуличках замість туристичних зон.