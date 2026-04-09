Як не зіпсувати поїздку у Рим: гід назвав помилки, які постійно роблять туристи

Подорож до Риму може залишити як яскраві враження, так і відчуття розчарування – усе залежить від підготовки та очікувань. Щороку мільйони туристів приїжджають до вічного міста, але багато з них зіштовхуються з однаковими труднощами: від перевантажених маршрутів до банальних організаційних помилок.

Український гід, який працює у Римі і веде свій блог у тіктоці "Гід у Римі", назвав 5 помилок, які найчастіше роблять туристи, які приїжджають у Рим. Через це місто може залишити у них негативні враження.

До теми "Крадуть з рук телефони": що туристам треба знати про Париж

Які помилки роблять туристи в Римі?

1. Одна з головних помилок, яку робить більшість людей, які вперше їдуть у Рим, – не бронюють квитки у туристичні пам'ятки заздалегідь. Потрапити в Рим, Ватикан чи галерею Боргезе без квитка не можна, а часто буває, що усі квитки розкуповують ще до того, як ви приїдете в місто. Саме тому купувати квитки варто ще на етапі планування подорожі і чим швидше, тим краще.

2. Рим – це величезне місто, але багато людей чомусь вважають, що за один день можуть побачити все, що тут будували 2 тисячі років. У результаті вони втомлюються від ходьби, спеки та натовпів туристів на кожному кроці.

Якщо ви приїхали у Рим на день-два, то не намагайтеся побачити все. Краще оберіть кілька локацій і дослідіть їх повністю, а решту залишіть для майбутніх поїздок.

3. У Римі є кілометри бруківки, сходів, підйомів на пагорбах вгору – вниз, тому однією з найгірших помилок, які точно зіпсують подорож, є незручне взуття. Столиця Італії – це те місто, де доведеться багато гуляти, а тому взуття треба брати вже перевірене.

4. Ще одна помилка – це вважати, що у Римі все розташоване поруч. Туристи іноді бронюють квитки у Колізей на ранок, а вже на обід – Ватикан. Однак у місті часто є затори, метро може зупинятися, а тому іноді просто неможливо вчасно дістатися з одного кінця міста в інший. Гід радить робити великі проміжки часу між відвідуванням різних місць.

5. Багато туристів мріють про те, щоб посидіти в закладі з видом на Колізей або ж поруч з Фонтаном Треві. Та насправді більшість ресторанів біля туристичних пам'яток – це так звані "туристичні пастки". У них завжди дорого і не завжди смачно. Гід радить зазирати в маленькі вулички і шукати затишні ресторани, де смачно, а ціни "не кусаються".

Гід розповів про поширені помилки туристів у Римі: відео

Що ще треба знати туристам про Рим?

Туристичний путівник Lonely Planet радить обирати правильні дні для відвідування різних місць у Римі. Наприклад, у понеділок точно не варто йти у Ватикан, бо він буде переповнений туристами, оскільки інші музеї в цей день закриті. Найкраще планувати візит на вівторок або четвер.

Крім того, якщо є можливість, то краще спланувати поїздку у Рим на весну чи осінь, адже влітку сюди приїжджають мільйони туристів з усього світу.

Які цікаві місця побачити у Європі?