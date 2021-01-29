Германия может закрыть небо для пяти стран из-за мутации коронавируса: детали
Власти Германии рассматривают возможность запретить пассажирские авиаперелеты из ряда стран из-за мутации коронавируса.
Источник: "Der Spiegel"
По информации издания, речь идет о полетах из Британии, Ирландии, Бразилии, Португалии и Южной Африки.
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Предполагается, что ограничения вступят в силу 30 января и будут действовать до 17 февраля.
Исключения будут сделаны для граждан Германии, лиц, имеющих вид на жительство в стране и дипломатов. Также остается разрешение на грузовые перевозки, транспортировки гуманитарных товаров и медицинских продуктов.
Что известно о COVID-19 в Германии
- в общем подтвердили более 2 миллионов случаев коронавируса;
- более 40 тысяч немцев умерли из-за COVID-19;
- новую мутацию коронавирусной инфекции уже зафиксировали у трех человек на юге Германии;
- в клинике города Гармиш-Партенкирхен (Бавария) COVID-19 обнаружили одновременно в 73 человек. Заболели как сотрудники, так пациенты клиники.
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