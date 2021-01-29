Власти Германии рассматривают возможность запретить пассажирские авиаперелеты из ряда стран из-за мутации коронавируса.

Источник: "Der Spiegel"

По информации издания, речь идет о полетах из Британии, Ирландии, Бразилии, Португалии и Южной Африки.

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Предполагается, что ограничения вступят в силу 30 января и будут действовать до 17 февраля.

Исключения будут сделаны для граждан Германии, лиц, имеющих вид на жительство в стране и дипломатов. Также остается разрешение на грузовые перевозки, транспортировки гуманитарных товаров и медицинских продуктов.

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