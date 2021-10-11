Германия ужесточила условия въезда для украинских туристов: что изменилось
Источник:Министерство внутренних дел Германии
На днях Германия внесла несколько государств в список стран "высокого риска" из COVID-19. Среди них и Украина.
Это означает, что для невакцинированных украинцев ужесточат условия въезда в страну. Нововведение вступило в действие 10 октября.
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Германия ужесточила условия въезда для украинцев
Согласно новым правилам, граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, смогут путешествовать в Германию с любой целью. При этом им не нужен карантин и тесты.
Одобренные Германией вакцины:
- BioNTech / Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
Поскольку Украина внесена в список стран высокого риска, обязательным для въезда является анкета, которую нужно заполнить на сайте einreiseanmeldung.de. После заполнения система выдаст pdf-файл. Его следует напечатать или сохранить электронный вариант. Документ необходимо предъявить перед вылетом или во время паспортного контроля по прилету в Германию.
Кроме того, каждый турист должен иметь при себе туристическое страхование, покрывающее весь период поездки.
В то же время невакцинированным (или тем, что привитые вакцинами, которые не признаются немецкими властями), еще и придется отправиться на 14-дневный карантин. Срок самоизоляции можно сократить до 5 дней при наличии отрицательного ПЦР-теста.
COVID-19 в Германии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 10 октября 2021 года в Германии выявлено 4 324 733 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 95 019 летальных;
- 4 087 700 человек побороли болезнь.