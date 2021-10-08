На сегодня из перечня не исключили ни одну из стран. Украина остается в нем еще на 14 дней.

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ЕС обновил список "зеленых" стран

Несмотря на то, что Совет Евросоюза не исключил ни одной страны, добавил в перечень Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

В список входят следующие страны:

  • Австралия;
  • Бахрейн;
  • Канада;
  • Чили;
  • Иордания;
  • Кувейт;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Руанда;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • ОАЭ;
  • Уругвай;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Отмечается, что необходимо также постепенно отменить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконг и Макао.

Критерии для определения третьих стран, для которых следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украину исключат из списка стран "зеленой зоны" при условии существенного увеличения цифр заболеваемости.