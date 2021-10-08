На сегодня из перечня не исключили ни одну из стран. Украина остается в нем еще на 14 дней.
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ЕС обновил список "зеленых" стран
Несмотря на то, что Совет Евросоюза не исключил ни одной страны, добавил в перечень Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
В список входят следующие страны:
- Австралия;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чили;
- Иордания;
- Кувейт;
- Новая Зеландия;
- Катар;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- ОАЭ;
- Уругвай;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Отмечается, что необходимо также постепенно отменить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконг и Макао.
Критерии для определения третьих стран, для которых следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украину исключат из списка стран "зеленой зоны" при условии существенного увеличения цифр заболеваемости.