Це означає, що для невакцинованих українців посилять умови в'їзду до країни. Нововведення вступило в дію 10 жовтня.

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Німеччина посилила умови в'їзду для українців

Відповідно до нових правил, громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, зможуть мандрувати до Німеччини з будь-якою метою. При цьому їм не потрібен карантин й тести.

Схвалені Німеччиною вакцини:

BioNTech/Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Оскільки Україна внесена в список країн високого ризику, обов'язковою для в'їзду є анкета, яку потрібно заповнити на сайті einreiseanmeldung.de. Після заповнення система видасть pdf-файл. Його слід видрукувати або зберегти електронний варіант. Документ необхідно пред'явити перед вильотом або під час паспортного контролю після прильоту в Німеччину.

Крім того, кожен турист повинен мати при собі туристичне страхування, яке покриває весь період поїздки.

Натомість невакцинованим (або тим, що щеплені вакцинами, які не визнаються німецькою владою), ще й доведеться вирушити на 14-денний карантин. Термін самоізоляції можна скоротити до 5 днів при наявності негативного ПЛР-тесту.

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