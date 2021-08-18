Где встретить закат в Киеве: места с живописными видами

Столица влюбляет в свою архитектуру, сочетание индустриального города и спокойного Днепра. Но настоящую красоту Киев демонстрирует тогда, когда солнце садится за горизонт, а небо становится багровым.

Собирайте друзей или берите свою вторую половинку, а мы расскажем, где встретить невероятный закат солнца в столице. Как киевляне, так и гости города точно оценят эту идею для хорошего вечера.

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Где встретить закат в Киеве

Ботанический сад имени Гришко



Закат в ботаническом саду просто невероятный / Фото Eventukraine

Как найти: станция метро "Печерская", улица Тимирязевская, 1

Ботанический сад идеально подойдет для созерцания заката. Одно из лучших мест, которое предлагает цветущая территория – на склоне с розарием, или за садом сирени. Здесь есть большая поляна с деревянной башней, откуда открывается невероятный вид на Левый берег Киева. Прихватите с собой плед и романтический вечер вам гарантирован.

Оболонская набережная



Встречайте закат на Оболонской набережной / Фото Mixsport

Как найти: станция метро "Минская"

Оранжевое лучи солнца делают набережную идеальным местом для свиданий на закате. Рядом есть множество кафе, поэтому можете прихватить с собой кофе и наслаждаться творениями природы на пляже.

Киевское море



Этот закат солнца как морской / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро Героев Днепра

Это место можно назвать банальным, но оно точно станет прекрасной локацией для встречи заката. Если вы скучаете по морському солнцу, приходите сюда наслаждаться вечерним светом.

Парк Славы



Закат в парке Славы очень особенный / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Арсенальная", улица Лаврская, 15.

Это популярное место для прогулок среди киевлян. Парк красивый во все сезоны и в разную погоду. Отдохнуть от шумной столицы и побыть наедине с природой – можно здесь, на закате и с прекрасным видом на Левый берег и Днепр. Берите с собой компанию и проведите вечер интересно.

Труханов остров



Невероятные пейзажи / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Почтовая площадь"

Пейнтбол, аттракционы, прокат велосипедов – замечательные развлечения для вечера. Но все это станет неважным, когда солнце начнет садиться, а небо приобретет необычных цветов. Природа и пейзажи вокруг очаруют вас своей красотой. Наблюдать за этим действом модная с моста, или сидя на пляже.

Монумент "Родина-Мать"



Это идеальное место для вечернего отдыха / Фото Eventukraine

Как найти: станция метро "Арсенальная", улица Лаврская, 24

Здесь можно любоваться Днепром и наслаждаться видом Левого берега: слева – купола Киево-Печерской лавры, справа – вид на мост Патона, днепровские острова и Осокорки.

Колокольня Софийского собора



С колокольни открывается удивительный вид на город / Фото Eventukraine

Как найти: Софийская площадь, улица Владимирская, 24

Высота колокольни составляет 76 метров, поэтому вид с нее просто удивительный. Для этого придется преодолеть несколько сотен ступенек, но оно того стоит. Вверху вы увидите Софиевскую площадь, Михайловский собор, Площадь Независимости, Мариинский парк и много других интересных мест.

Набережная на Почтовой площади



Встречайте закат на Почтовой площади / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Почтовая площадь"

Здесь много кафе, ресторанов и замечательных мест для с видом на Днепр. Также летом можно встретить закат на теплоходе.

Замковая гора



Еще одна замечательная локация для романтического вечера / Фото Kyiv-future

Как найти: станция метро "Контрактовая площадь", Андреевский спуск.

Это место точно подарит много впечатлений. Природа вокруг вдохновляет и дает много сил. С Замковой горы открываются невероятные виды на окрестности. Поэтому это идеальное место для встречи последних лучей солнца рядом с родными.

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Пешеходный мост



Здесь много смотровых площадок / Фото Eventukraine

Как найти: Владимирская горка, Арка Дружбы народов

Теперь у киевлян есть еще одна локация длиной в 210 метров – мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку Дружбы народов. Здесь есть пешеходные и велосипедные дорожки, а созерцать закат солнца можно на стеклянных смотровых площадках.