Где встретить весеннее равноденствие: 10 фантастических локаций со всего мира
Источник:Lonely Planet
На протяжении тысячелетий древние памятники по всему миру помогали людям отмечать весеннее равноденствие, которое свидетельствовало о начале потепления и символизировало возрождение природы.
Весеннее равноденствие традиционно приходится на 20 марта. Это означает, что у вас достаточно времени, чтобы спланировать поездку к древним памятникам, которые тесно связаны с празднованием победы весны над зимой.
Читайте также Поездка зимой: о каких правилах должен помнить каждый водитель
Собрали самые интересные локации, которым есть чем удивить!
Эль-Кастильо, Мексика
Эль-Кастильо, Мексика / Фото Unsplash
Эль-Кастильо (Пирамида Кукулькана) – массивный шедевр цивилизации Майя, возвышающийся в джунглях Юкатана. Во время весеннего и осеннего равноденствия тени сползают по краям постройки, создавая уникальную фигуру змеи, голова которой высечена в камне внизу. Считается, что этот перформанс посвящается богу змей Кукулькану, дарившему народу хороший урожай.
Стоунхендж, Англия
Стоунхендж / Фото Unsplash
Доисторическая достопримечательность закрыта от туристов практически круглый год. Так, власти Англии защищают ее от повреждений и износа. Попасть внутрь Стоунхенджу можно только несколько раз в год, в частности, в дни равноденствия и солнцестояния.
Мачу-Пикчу, Перу
Мачу-Пикчу, Перу / Фото Unsplash
Священный камень Интиуатана в Мачу-Пикчу был вырезан инками с такой точностью, что в полдень 20 марта он не отбрасывает тень.
Каньон Чако, США
Каньон Чако / Фото Unsplash
Национальный исторический парк Чако-Каньон в Нью-Мексико – это комплекс массивных построек, датируемых 850 годом, который считается религиозным центром предков народа пуэбло.
Некоторые здания были построены, чтобы отметить важные астрономические события, в том числе день весеннего равноденствия. В это время солнце проникает через выровненные дверные проемы в небольшую нишу в стене.
Курганы Спиро, США
Археологический центр Спиро-Маундс – это пол гектара земли вблизи реки Арканзас, ставших религиозным центром северного каддоанского народа между 700 и 1500 годами.
Земляные курганы стали местом, где хоронили лиц с высоким статусом. Во время раскопок в 1930-х годах в этих гробницах нашли немало артефактов, свидетельствующих о том, что каддоанцы работали с керамикой, а также хорошо разбирались в астрологии. Так, в день весеннего равноденствия солнце поднимается прямо за Вторым курганом. Зрелище лучше наблюдать со входа в главный храм.
Ангкор-Ват, Камбоджа
Ангкор-Ват, Камбоджа / Фото Unsplash
Несмотря на то, что в 12 веке проект планировался как индуистский храмовый город, впоследствии Ангкор-Ват превратился в центр буддизма. Сейчас он считается самым большим в мире религиозным комплексом. На рассвете солнце поднимается прямо за его 65-метровой центральной башней.
Мнайдра, Мальта
Мнайдра, Мальта / Фото wikimedia
Мнайдра – мегалитический храм, построенный около 3 600 года до нашей эры. Утром лучи солнца освещают главный вход, рассеивая свет всем святилищем.
Теотиуакан, Мексика
Теотиуакан, Мексика / Фото Unsplash
Во Дворце Кетцалькоатля в Теотиукане свет утреннего равноденствия отбрасывает тень, которая перемещается объектом, изображая солнечные и лунные символы.
Каменные круги Альмендреш, Португалия.
Каменные круги Альмендреш, Португалия / Фото wikimedia
Каменные круги Альмендреш состоят из 90 гранитных валунов, которые датируются 6 000 годом до нашей эры.
Памятник окружен оливковыми деревьями, а в первой половине дня равноденствия, солнце встает вдоль оси памятника, отбрасывая прямые тени от камней.
Базилика Сан-Петронио, Италия
Базилика Сан-Петронио / Фото Unsplash
Базилика Сан-Петронио в Болонье – не просто один из самых больших храмов в Европе, но и солнечная обсерватория. По полу готического здания 14 века проходит меридиан, рассчитанный астрономом Джованни Доменико Кассини в 1655 году. Длина линии меридиана составляет 67,72 метра. Это самый длинный меридиан в мире.
В полдень весеннего равноденствия свет идеально ложится на пол, поэтому именно этот день туристы выбирают, чтобы посетить базилику в Италии.