Где встретить Новый год 2022: лучшие локации в Европе

15 декабря 2021 , 14:09
Читати новину українською

Источник:

European Best Destinations

2021 год подходит к концу и с каждым днем вопрос, где встречать Новый год становится все более актуальным. Туристы любят новогоднюю ночь проводить за границей, ведь верят, что "как встретишь, так и проведешь".

Поэтому авторитетное туристическое издание European Best Destinations решило помочь путешественникам и назвало лучшие места в Европе, чтобы встретить Новый Год 2022.

Читайте также Самые комфортные страны, где можно перезимовать

Где встретить Новый год 2022 в Европе: лучшие направления

  1. Мадейра, Португалия
  2. Марбелья, Испания
  3. Лондон, Англия
  4. Лиссабон, Португалия
  5. Тбилиси, Грузия
  6. Прага, Чехия
  7. Москва, Россия
  8. Ибица, Испания
  9. Сан-Мигел (Азорские острова), Португалия
  10. Эдинбург, Шотландия
  11. Порту, Португалия
  12. Дубровник, Хорватия
  13. Брюссель, Бельгия
  14. Грац, Австрия
  15. Рим, Италия
  16. Кицбюэль, Австрия
  17. Стокгольм, Швеция
  18. Тенерифе (Канарские острова), Испания
  19. Гданьск, Польша
  20. Матера, Италия
  21. Рованиеми, Финляндия
  22. Рейкьявик, Исландия
Обратите внимание! Ознакомиться с информацией о том, какие страны открыты и какие правила въезда для украинцев, можно на интерактивной карте консульской службы МИД Украины.
Автор: Марта Касіянчук