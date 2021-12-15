Где встретить Новый год 2022: лучшие локации в Европе
15 декабря 2021 , 14:09Читати новину українською
Источник:European Best Destinations
2021 год подходит к концу и с каждым днем вопрос, где встречать Новый год становится все более актуальным. Туристы любят новогоднюю ночь проводить за границей, ведь верят, что "как встретишь, так и проведешь".
Поэтому авторитетное туристическое издание European Best Destinations решило помочь путешественникам и назвало лучшие места в Европе, чтобы встретить Новый Год 2022.
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Где встретить Новый год 2022 в Европе: лучшие направления
- Мадейра, Португалия
- Марбелья, Испания
- Лондон, Англия
- Лиссабон, Португалия
- Тбилиси, Грузия
- Прага, Чехия
- Москва, Россия
- Ибица, Испания
- Сан-Мигел (Азорские острова), Португалия
- Эдинбург, Шотландия
- Порту, Португалия
- Дубровник, Хорватия
- Брюссель, Бельгия
- Грац, Австрия
- Рим, Италия
- Кицбюэль, Австрия
- Стокгольм, Швеция
- Тенерифе (Канарские острова), Испания
- Гданьск, Польша
- Матера, Италия
- Рованиеми, Финляндия
- Рейкьявик, Исландия