Издание Euronews подготовило подборку европейских направлений и событий, которые стоит учесть при планировании путешествия в декабре 2026 года. Рассказываем, куда отправиться, что там посмотреть и какие праздничные мероприятия не пропустить.

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Где в Европе увидеть северное сияние и встретить Новый год у океана?

Шведская Лапландия

В декабре шведская Лапландия привлекает заснеженными лесами, замерзшими озерами и длинными полярными ночами. Недалеко от Кируны расположен знаменитый ледяной отель Icehotel, сезонные номера которого откроются 11 декабря. Также здесь можно покататься на собачьих упряжках, снегоходах и попытаться увидеть северное сияние.

Мадейра, Португалия

Мадейра подойдет тем, кто хочет провести декабрь в более мягком климате. В столице острова Фуншале улицы и набережную украшают рождественскими огнями, а 31 декабря над заливом устраивают масштабный фейерверк, который считается одним из самых известных в Европе.

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Какие зимние фестивали и праздничные мероприятия посетить в декабре?

Фестиваль света в Амстердаме, Нидерланды

С 26 ноября по 17 января 2027 года каналы Амстердама будут украшены световыми инсталляциями. Их можно осмотреть во время прогулки по городу или специальной экскурсии на лодке.

Фестиваль Эскалад в Женеве, Швейцария

С 11 по 13 декабря Женева будет отмечать историческую победу над войсками герцога Савойского в 1602 году. В Старом городе пройдут костюмированные шествия, исторические реконструкции и парад, а одной из традиций праздника станет разбивание шоколадных котлов.

Сады Тиволи в Копенгагене, Дания

До 3 января 2027 года парк развлечений Tivoli Gardens будет работать в рождественском оформлении. Посетителей ждут праздничная иллюминация, украшенные деревья, сезонные угощения и аттракционы.

Какие рождественские ярмарки Европы стоит посетить в декабре 2026 года?

Страсбург, Франция

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Рождественская ярмарка в Страсбурге, которая проводится с 1570 года, будет работать с 27 ноября по 24 декабря. В центре города установят деревянные домики с подарками и традиционными блюдами Эльзаса, а на площади Клебер – большую рождественскую елку.

Дрезден, Германия

Ярмарка Striezelmarkt, история которой началась в 1434 году, продлится с 25 ноября по 24 декабря. Здесь можно приобрести традиционные деревянные украшения и попробовать штолен – немецкую рождественскую выпечку с сухофруктами.

Прага, Чехия

Рождественские ярмарки в Праге будут работать с 28 ноября по 6 января 2027 года. Главная ярмарка расположена на Староместской площади, где праздничные лавки и большая елка дополняют пейзаж с готической и барочной архитектурой. Еще одну ярмарку можно посетить на Вацлавской площади.

Таллинн, Эстония

С 20 ноября по 6 января 2027 года рождественская ярмарка будет работать на Ратушной площади средневекового Старого города. Здесь будут продавать эстонские сувениры, праздничные украшения и местные зимние блюда, а среди популярных напитков будет глеги – местный вариант глинтвейна.

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На каких праздничных поездах можно отправиться в зимнее путешествие по Европе?

Santa Claus Express, Финляндия

Ночной поезд Santa Claus Express связывает Хельсинки или Турку с финской Лапландией. Утром пассажиры прибывают в Рованиеми, где находится деревня Санта-Клауса: здесь можно встретить его лично и отправить открытку со специальным штемпелем Полярного круга.

Зубчатая железная дорога к дому Санта-Клауса, Швейцария

Из Монтре примерно за 55 минут можно добраться на поезде до вершины Роше-де-Не, расположенной на высоте более 2 000 метров. Оттуда открываются виды на Женевское озеро и Альпы, а на вершине работает дом Санта-Клауса. Специальные рейсы будут курсировать в отдельные дни с 20 ноября по 24 декабря.

La Dolce Vita Orient Express, Италия

19 декабря из Рима отправляется трехдневный праздничный маршрут Jingle Route через Венецию и Флоренцию. Пассажиров ждут прогулка по венецианским каналам на частной лодке, ужин с живой музыкой и знакомство с Флоренцией.

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Где в Европе встретить Новый 2027 год?

Лондон, Великобритания

В новогоднюю ночь над Темзой устраивают масштабный фейерверк, главными декорациями которого становятся Лондонский глаз и Биг-Бен.

Париж, Франция

Празднование традиционно проходит на Елисейских полях и у Триумфальной арки. В центре города организуют обратный отсчет до полуночи и световое шоу.

Мадрид, Испания

На площади Пуэрта-дель-Соль собираются тысячи людей, чтобы встретить Новый год по испанской традиции: в полночь нужно съесть 12 виноградин, по одной на каждый удар часов. Считается, что этот обычай приносит удачу на весь следующий год. Кстати, недавно мы подробно рассказывали, почему Мадрид привлекает туристов в рождественский период.

Эдинбург, Шотландия

В Эдинбурге проходит знаменитое празднование Хогманай с уличными гуляниями и музыкальными выступлениями. Кульминацией становится фейерверк над Эдинбургским замком и исполнение традиционной песни "Auld Lang Syne".