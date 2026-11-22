Палац Сібелес під час урочистої церемонії засвічення різдвяної ілюмінації 21 листопада 2026 року / Фото Getty
Мадрид стоит посетить не только летом, но и зимой. В это время испанская столица наполняется рождественскими ярмарками, катками и праздничными огнями.
Об особенностях Мадрида зимой рассказал журналист Стивен Фелан в материале для британского издания The Guardian. Он живет в городе уже 11 лет и поделился местами и традициями, которые делают холодное время года особенным.
Как украшают Мадрид к Рождеству?
В декабре центральные улицы Мадрида становятся особенно оживленными. Больше всего посетителей собирается возле площади Пуэрта-дель-Соль. Главные городские площади украшают большими рождественскими елками, на площадях Испании и Колумба устраивают катки, а на Пласа-Майор открывают праздничную ярмарку с деревянными ларьками. Особое настроение создают сами мадридцы: они ходят за покупками в шляпах с оленьими рогами и другими забавными рождественскими украшениями.
Как выглядит Мадрид на Рождество / инстаграм madrid.explore
Где увидеть город в праздничном освещении?
Рождественскими огнями украшают не только площади, но и фасады известных зданий, например, отеля Four Seasons и флагманского магазина испанского бренда Loewe. Журналист советует любоваться городом с террасы El Cielo de Montera. Оттуда видна улица Гран-Виа и освещенные часы на здании Telefónica. Вечером зимний Мадрид отсюда напоминает Манхэттен 1930-х годов.
Несмотря на холод, местные жители продолжают посещать открытые террасы ресторанов. Для гостей там устанавливают обогреватели и предлагают пледы. А согреться традиционными напитками можно в старинных заведениях: в Vinicola Mentridana подают глинтвейн, а в La Venencia с 1922 года специализируются на хересе. Здесь предлагают пять его сортов.
Какое традиционное блюдо стоит попробовать в Мадриде?
Главная зимняя особенность региона – cocido madrileno. Это сытное блюдо из нута, лапши, капусты и различных видов свинины, которое подают в три этапа. Попробовать его можно в ресторане Malacatin. Порции здесь настолько большие, что, по словам владельца Хосе Родригеса, за более чем столетие работы заведения только трое посетителей смогли доесть все блюдо.
Где увидеть заснеженные пейзажи недалеко от Мадрида?
Снег в самой столице выпадает нечасто, однако увидеть зимние пейзажи можно в горах Сьерра-де-Гвадаррама, примерно в 50 километрах от города. Здесь расположен дворцово-монастырский комплекс Эскориал, построенный по приказу короля Филиппа II около 1580 года. Рядом с ним пролегают лесные тропы, ведущие к горным смотровым площадкам. Оттуда открывается вид на Мадрид, который в ясную зимнюю погоду особенно выразительно выделяется на фоне голубого неба.
Где находится Мадрид: смотреть на картах
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