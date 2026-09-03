Одними из самых популярных мест для "тихой охоты" на Львовщине остаются окрестности Трускавца и Схидницы, пишет 24 Канал. Впрочем, грибные места есть в разных частях Львовской области – от лесов недалеко от Львова до Яворовского, Стрыйского, Самборского и Червоноградского районов.

В начале сезона стоит обратить особое внимание на влажные места и леса, где хорошо сформировалась лесная подстилка. Именно в старых смешанных лесах можно найти хорошо развитые грибные колонии.

Куда ехать за грибами на Львовщине?

Популярные грибные места есть практически во всех частях области. Опытные грибники выделяют несколько самых популярных направлений:

Сколевские Бескиды и окрестности Сколе – одно из традиционных мест для грибников. Искать грибы советуют вблизи Верхнего Синевидного, Дубины, Орива, Орявчика, Тухли и Гребенова.

Сходница и окрестности. Среди популярных мест курортного поселка – районы Гуты и Старого Кропивника.

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Стрыйщина. Грибники отправляются в леса вблизи Стрыя, а также в направлении Турки. Попробовать поискать грибы можно в Сихове, Поляне, Покривце и Коростеве.

Самборский район и Старый Самбор. Среди популярных направлений – окрестности Старого Самбора, а также села Головецко, Лимна, Нижняя Яблунька, Боневичи и Губичи.

Дрогобыччина. Попробовать найти грибы можно в районах Броницы, Глинного, Головского, Старого Кропивника и Майдана.



Грибы после дождя растут довольно быстро / Фото Pexels

Яворовщина. Грибники называют среди популярных мест – окрестности Судовой Вишни, Старичева, Немирова и Терновицы. Также можно искать грибы на территории Яворовского национального парка.

Жидачевский район. Одним из известных мест является село Монастырец и его окрестности.

УАБ-направление. Можно попробовать найти грибы возле Запитова.

Червоноградский район. Среди популярных мест называют села Бутины, Шишаки, Волсвин и соседние территории. Также грибники ездят в Щуровичи.

Золочевский район. Перспективными направлениями считаются районы Балучина, Лешнева и Ясенцев.

Если же ехать далеко не хочется, за грибами можно отправиться в окрестностях Львова. Среди лесов стоит выбрать Брюховицкий лес, Винниковский лес, Лапаевское лесничество, окрестности села Подрясное. Также на тихую охоту можно отправиться в села Зиболки, Малый Любинь, Глинное, Раковец, Красов, Деревас и в леса возле Жовквы.

Места сбора грибов могут меняться в течение одного сезона, поэтому перед поездкой можно дополнительно проверить сообщения от других грибников. Полезной может оказаться группа в фейсбуке "Грибники Львовщины". Участники группы публикуют фото своих находок и иногда рассказывают о местах, где нашли грибы.

На конкретном участке с хорошим урожаем через неделю при благоприятной погоде могут снова появиться грибы. В целом во время сбора грибов следует обращать внимание не только на протоптанные маршруты. Иногда менее популярные тропинки также могут привести к хорошим находкам.