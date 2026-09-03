Одними з найпопулярніших напрямків тихого полювання на Львівщині залишаються околиці Трускавця та Східниці, пише 24 Канал. Втім, грибні місця є в різних частинах Львівщини – від лісів неподалік Львова до Яворівщини, Стрийщини, Самбірщини та Червоноградщини.

На початку сезону варто особливу увагу звертати на вологі місця та ліси, де добре сформувалася лісова підстилка. Саме в старих змішаних лісах можна натрапити на добре розвинені грибниці.

Куди їхати по гриби на Львівщині?

Популярні грибні місця є практично в усіх частинах області. Досвідчені грибники виділяють кілька найпопулярніших напрямків:

Сколівські Бескиди та околиці Сколе – один з традиційних напрямків для грибників. Шукати гриби радять поблизу Верхнього Синьовидного, Дубини, Оріва, Орявчика, Тухлі та Гребенова.

Східниця та околиці. Серед популярних місць курортного селища – райони Гути та Старого Кропивника.

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Стрийщина. Грибники вирушають у ліси поблизу Стрия, а також у напрямку Турки. Спробувати пошукати гриби можна у Сихові, Поляні, Покрівці та Коростеві.

Самбірщина та Старий Самбір. Серед популярних напрямків – околиці Старого Самбора, а також села Головецько, Лімна, Нижня Яблунька, Боневичі та Губичі.

Дрогобиччина. Спробувати знайти гриби можна в районах Брониці, Глинного, Головського, Старого Кропивника та Майдану.



Гриби після дощу досить швидко ростуть / Фото Pexels

Яворівщина. Грибники називають серед популярних місць – околиці Судової Вишні, Старичів, Немирова та Терновиці. Також можна шукати гриби на території Яворівського національного парку.

Жидачівщина. Одним із відомих напрямків є село Монастирець та його околиці.

Кам’янка-Бузький напрямок. Можна спробувати знайти гриби біля Запитова.

Червоноградщина. Серед популярних місць називають села Бутини, Шишаки, Волсвин і сусідні території. Також грибники їздять до Щуровичів.

Золочівщина. Перспективними напрямками вважають райони Балучина, Лешнева та Ясенців.

Якщо ж далеко їхати не хочеться, по гриби можна поїхати поблизу Львова. Серед лісів варто обирати Брюховицький ліс, Винниківський ліс, Лапаївське лісництво, околиці села Підрясне. Також на тихе полювання можна їхати у село Зіболки, Малий Любінь, Глинне, Раковець, Красів, Деревас та в ліси біля Жовкви.

Грибні локації можуть змінюватися протягом одного сезону, тому перед поїздкою можна додатково перевірити повідомлення від інших грибників. Корисною може бути фейсбук-спільнота "Грибники Львівщини". Учасники групи публікують фото своїх уловів та часом розповідають про місця, де знайшли гриби.

На конкретній ділянці з хорошим урожаєм через тиждень за сприятливої погоди можуть знову з’явитися гриби. Загалом під час збору грибів слід звертати увагу не лише на протоптані маршрути. Іноді менш популярні стежки також можуть привести до хороших знахідок.