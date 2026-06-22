Далеко не во всех лесах: в каком единственном регионе Украины можно встретить медведя

Большинство из нас слышали советы о том, как правильно вести себя при встрече с медведем. Однако не менее важно знать, где именно наиболее высока вероятность столкнуться с этим хищником.

Недавно 24 Канал пообщался с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем, который рассказал, где в Украине можно встретить медведя и как вести себя при такой встрече.

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Где в Украине водятся медведи?

По словам специалиста, единственным регионом Украины, где бурые медведи обитают в дикой природе, остаются Карпаты. Чаще всего этих животных можно встретить в лесах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Медведи в Украине обитают только в Карпатах / фото Canva

Существуют конкретные места, где вероятность увидеть медведя значительно выше. Прежде всего это ягодники с черникой, малиной, ежевикой и брусникой. В конце лета и в начале осени медведи активно ищут ягоды, накапливая жировые запасы перед зимой. Также хищники часто заглядывают в орешники и ореховые заросли, ведь орехи являются питательным и калорийным кормом.

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Не менее привлекают медведей участки с дикими яблонями, рябиной, черешней и другими плодовыми деревьями. Встретить животное можно и на грибных местах, и в лесах с густой растительностью, где медведи находят корни, молодые побеги и насекомых, которые также входят в их рацион.