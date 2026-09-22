Не тратьте время: где в лесу грибы почти никогда не растут
Осенний лес привлекает многих любителей природы. Каждые выходные немало людей отправляются за грибами, рассчитывая на хороший урожай. Однако на деле далеко не все возвращаются домой с полными корзинами.
Часто после нескольких часов прогулки по лесу удается найти лишь несколько сыроежек, а усталость от пройденных километров сводит на нет все удовольствие от процесса. Основная причина таких неудач заключается в том, что многие ищут грибы наугад. Прочесывание леса метр за метром без понимания его экосистемы – это пустая трата времени и энергии. Лес – сложная структура со своими биологическими законами. Опытные грибники не полагаются на удачу, а сразу оценивают ландшафт. Чтобы поиски были эффективными, стоит научиться определять бесперспективные участки и исключать их из своего маршрута. Разберемся вместе с 24 Каналом, в каких зонах леса грибы почти никогда не растут и почему это происходит с научной точки зрения.
Холодная тень: почему в густых зарослях может быть пусто
Существует распространенное мнение, что грибы прячутся в самых темных и густых зарослях. На самом деле это заблуждение. Грибы действительно не содержат хлорофилла и не нуждаются в солнечном свете для фотосинтеза, как зеленые растения. Некоторые виды могут развиваться в полной темноте. Однако солнечные лучи играют другую, критически важную роль – они прогревают почву.
В местах, где кроны старых деревьев или густых кустарников образуют плотную крону, земля остается холодной даже в начале осени. Мицелий (грибная нить) чувствительно реагирует на температуру. Чтобы начался процесс формирования плодовых тел (собственно грибов), почва должна прогреться, а затем подвергнуться определенному температурному перепаду, который стимулирует размножение. В полной тени и холоде жизнедеятельность мицелия замедляется. Кроме того, в таких низинах часто застаивается холодный воздух и скапливается избыточная влага, что способствует развитию плесени, а не высших грибов. Поэтому искать белые грибы или подборовичники в непроходимых зарослях нецелесообразно. Гораздо более перспективны опушки, просеки и разреженные участки, где солнце периодически прогревает лесную подстилку.
Не ищите грибы в густых зарослях и кустарниках / Фото Magnific
К слову! Ранее мы рассказывали, как найти хорошее грибное место. Узнайте, какие признаки свидетельствуют о том, что вы не вернетесь с тихой охоты без улова.
Зеленая ловушка: что скрывает высокая трава и папоротник
Еще одна типичная ошибка – поиск грибов на полянах с высокой, густой травой или в сплошных зарослях папоротника. Визуально такие места выглядят привлекательно, но для развития грибницы они крайне неблагоприятны.
Главная проблема заключается в жесткой конкуренции за ресурсы. Корневая система луговых и лесных трав образует под землей плотную дернину. Она перехватывает большую часть воды и питательных веществ. Мицелий, состоящий из тонких нитей (гифов), обычно проигрывает эту борьбу. Кроме того, плотный травяной покров ухудшает аэрацию почвы – земля под ним хуже насыщается кислородом. Что касается папоротника, то некоторые его виды выделяют в почву специфические вещества (аллелопатия), которые подавляют развитие конкурентов, в том числе и мицелия многих съедобных грибов. Если перед вами участок с высокой травой, лучше его обойти. Оптимальные места для поиска – это зоны с невысоким мхом, слоем опавшей листвы или хвои, где нет агрессивных травянистых растений.
Вопрос времени: когда молодой лес начинает давать урожай
Часто можно увидеть грибников в совсем молодых насаждениях, где высота деревьев едва достигает двух метров. Однако большинство ценных съедобных грибов (белые, подосиновики, подберезовики, лисички) являются микоризными. Это означает, что они существуют в симбиозе с корнями деревьев: грибница снабжает дерево водой и минералами, а взамен получает углеводы.
Формирование полноценной микоризы – длительный процесс. В молодых лесопосадках (возрастом до 10 – 15 лет) корневая система деревьев еще недостаточно разветвленная, а слой лесной подстилки, необходимый для удержания влаги, только начинает формироваться. Для появления белых грибов экосистема должна "созреть", что обычно занимает от 20 до 40 лет. В молодых сосняках можно найти маслятки, а в молодых ельниках – рыжики, поскольку эти виды являются грибами-пионерами и быстро осваивают новые территории. Но искать там другие благородные грибы пока рано. А вот в этих лесах Ивано-Франковской области можно смело отправляться на поиски белых грибов.
Искать грибы стоит не в молодых лесах / Фото Bublikhaus
Песок и болото: почему крайности оставят вас без грибов
Для нормального развития мицелия нужен стабильный уровень влажности и доступ кислорода. Участки с открытым, сухим песком без лесной подстилки непригодны для грибов. Песчаная почва не задерживает воду: даже после сильного дождя она высыхает за несколько часов. Мицелий, который в значительной степени состоит из воды, в таких условиях пересыхает и теряет способность к плодоношению.
Противоположная крайность – заболоченные территории. Хотя влаги там достаточно, возникает другая проблема: недостаток кислорода. В переувлажненной почве, где вода застаивается на поверхности, создаются анаэробные условия. Грибница дышит кислородом, поэтому в сплошном болоте, под слоем воды, она погибает. На краях болот или на сухих кочках можно найти подберезовики или моховики, но углубляться в саму трясину нет смысла. Лучшая почва для грибов – влажная, но хорошо дренированная, пропускающая воздух.
Обманчивые места: обочины дорог и свежие вырубки
Некоторые места в лесу стоит обходить не потому, что там нет грибов, а из-за опасности для здоровья. Прежде всего это касается обочин автомобильных трасс. Грибы обладают высокой способностью к биоаккумуляции – они впитывают из почвы и воздуха тяжелые металлы (свинец, кадмий), остатки топливно-смазочных материалов и другие токсичные вещества. Употребление грибов, собранных ближе чем в 500 метрах от оживленной дороги, может привести к накоплению этих металлов в организме.
Еще одно сомнительное место – свежевырубленные участки. Существует стереотип, что на пнях сразу появляются опята. На самом деле после вырубки деревьев микроклимат участка резко меняется: исчезает тень от крон, солнце высушивает почву, а ветер разносит подстилку. Поскольку дерево-хозяин погибает, микоризные грибы, которые были с ним связаны, также постепенно отмирают. Грибы-сапрофиты (те же опята), питающиеся мертвой древесиной, появятся там лишь через несколько лет, когда пни начнут активно разрушаться.
Где сбор грибов категорически запрещен
В 2026 году планирование похода в лес во многих регионах Украины требует строгого соблюдения правил безопасности. Значительные площади лесных массивов на деоккупированных территориях, в приграничных зонах и в местах, где велись боевые действия, остаются закрытыми для гражданского населения. Главная причина – высокая минная опасность.
Лесная подстилка, мох и опавшая листва идеально маскируют взрывоопасные предметы: противопехотные мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Даже хорошо знакомые с детства маршруты могут таить угрозу. Игнорирование официальных запретов со стороны ГСЧС и местных военных администраций крайне опасно. Собирать грибы можно исключительно в тех регионах и лесничествах, которые официально признаны безопасными. Никакой урожай не стоит риска для жизни.