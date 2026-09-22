Часто после нескольких часов прогулки по лесу удается найти лишь несколько сыроежек, а усталость от пройденных километров сводит на нет все удовольствие от процесса. Основная причина таких неудач заключается в том, что многие ищут грибы наугад. Прочесывание леса метр за метром без понимания его экосистемы – это пустая трата времени и энергии. Лес – сложная структура со своими биологическими законами. Опытные грибники не полагаются на удачу, а сразу оценивают ландшафт. Чтобы поиски были эффективными, стоит научиться определять бесперспективные участки и исключать их из своего маршрута. Разберемся вместе с 24 Каналом, в каких зонах леса грибы почти никогда не растут и почему это происходит с научной точки зрения.

Холодная тень: почему в густых зарослях может быть пусто

Существует распространенное мнение, что грибы прячутся в самых темных и густых зарослях. На самом деле это заблуждение. Грибы действительно не содержат хлорофилла и не нуждаются в солнечном свете для фотосинтеза, как зеленые растения. Некоторые виды могут развиваться в полной темноте. Однако солнечные лучи играют другую, критически важную роль – они прогревают почву.

В местах, где кроны старых деревьев или густых кустарников образуют плотную крону, земля остается холодной даже в начале осени. Мицелий (грибная нить) чувствительно реагирует на температуру. Чтобы начался процесс формирования плодовых тел (собственно грибов), почва должна прогреться, а затем подвергнуться определенному температурному перепаду, который стимулирует размножение. В полной тени и холоде жизнедеятельность мицелия замедляется. Кроме того, в таких низинах часто застаивается холодный воздух и скапливается избыточная влага, что способствует развитию плесени, а не высших грибов. Поэтому искать белые грибы или подборовичники в непроходимых зарослях нецелесообразно. Гораздо более перспективны опушки, просеки и разреженные участки, где солнце периодически прогревает лесную подстилку.



Не ищите грибы в густых зарослях и кустарниках / Фото Magnific

К слову! Ранее мы рассказывали, как найти хорошее грибное место. Узнайте, какие признаки свидетельствуют о том, что вы не вернетесь с тихой охоты без улова.

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Зеленая ловушка: что скрывает высокая трава и папоротник

Еще одна типичная ошибка – поиск грибов на полянах с высокой, густой травой или в сплошных зарослях папоротника. Визуально такие места выглядят привлекательно, но для развития грибницы они крайне неблагоприятны.

Главная проблема заключается в жесткой конкуренции за ресурсы. Корневая система луговых и лесных трав образует под землей плотную дернину. Она перехватывает большую часть воды и питательных веществ. Мицелий, состоящий из тонких нитей (гифов), обычно проигрывает эту борьбу. Кроме того, плотный травяной покров ухудшает аэрацию почвы – земля под ним хуже насыщается кислородом. Что касается папоротника, то некоторые его виды выделяют в почву специфические вещества (аллелопатия), которые подавляют развитие конкурентов, в том числе и мицелия многих съедобных грибов. Если перед вами участок с высокой травой, лучше его обойти. Оптимальные места для поиска – это зоны с невысоким мхом, слоем опавшей листвы или хвои, где нет агрессивных травянистых растений.

Вопрос времени: когда молодой лес начинает давать урожай

Часто можно увидеть грибников в совсем молодых насаждениях, где высота деревьев едва достигает двух метров. Однако большинство ценных съедобных грибов (белые, подосиновики, подберезовики, лисички) являются микоризными. Это означает, что они существуют в симбиозе с корнями деревьев: грибница снабжает дерево водой и минералами, а взамен получает углеводы.

Формирование полноценной микоризы – длительный процесс. В молодых лесопосадках (возрастом до 10 – 15 лет) корневая система деревьев еще недостаточно разветвленная, а слой лесной подстилки, необходимый для удержания влаги, только начинает формироваться. Для появления белых грибов экосистема должна "созреть", что обычно занимает от 20 до 40 лет. В молодых сосняках можно найти маслятки, а в молодых ельниках – рыжики, поскольку эти виды являются грибами-пионерами и быстро осваивают новые территории. Но искать там другие благородные грибы пока рано. А вот в этих лесах Ивано-Франковской области можно смело отправляться на поиски белых грибов.



Искать грибы стоит не в молодых лесах / Фото Bublikhaus

Песок и болото: почему крайности оставят вас без грибов

Для нормального развития мицелия нужен стабильный уровень влажности и доступ кислорода. Участки с открытым, сухим песком без лесной подстилки непригодны для грибов. Песчаная почва не задерживает воду: даже после сильного дождя она высыхает за несколько часов. Мицелий, который в значительной степени состоит из воды, в таких условиях пересыхает и теряет способность к плодоношению.

Противоположная крайность – заболоченные территории. Хотя влаги там достаточно, возникает другая проблема: недостаток кислорода. В переувлажненной почве, где вода застаивается на поверхности, создаются анаэробные условия. Грибница дышит кислородом, поэтому в сплошном болоте, под слоем воды, она погибает. На краях болот или на сухих кочках можно найти подберезовики или моховики, но углубляться в саму трясину нет смысла. Лучшая почва для грибов – влажная, но хорошо дренированная, пропускающая воздух.

Обманчивые места: обочины дорог и свежие вырубки

Некоторые места в лесу стоит обходить не потому, что там нет грибов, а из-за опасности для здоровья. Прежде всего это касается обочин автомобильных трасс. Грибы обладают высокой способностью к биоаккумуляции – они впитывают из почвы и воздуха тяжелые металлы (свинец, кадмий), остатки топливно-смазочных материалов и другие токсичные вещества. Употребление грибов, собранных ближе чем в 500 метрах от оживленной дороги, может привести к накоплению этих металлов в организме.

Еще одно сомнительное место – свежевырубленные участки. Существует стереотип, что на пнях сразу появляются опята. На самом деле после вырубки деревьев микроклимат участка резко меняется: исчезает тень от крон, солнце высушивает почву, а ветер разносит подстилку. Поскольку дерево-хозяин погибает, микоризные грибы, которые были с ним связаны, также постепенно отмирают. Грибы-сапрофиты (те же опята), питающиеся мертвой древесиной, появятся там лишь через несколько лет, когда пни начнут активно разрушаться.

Где сбор грибов категорически запрещен

В 2026 году планирование похода в лес во многих регионах Украины требует строгого соблюдения правил безопасности. Значительные площади лесных массивов на деоккупированных территориях, в приграничных зонах и в местах, где велись боевые действия, остаются закрытыми для гражданского населения. Главная причина – высокая минная опасность.

Лесная подстилка, мох и опавшая листва идеально маскируют взрывоопасные предметы: противопехотные мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Даже хорошо знакомые с детства маршруты могут таить угрозу. Игнорирование официальных запретов со стороны ГСЧС и местных военных администраций крайне опасно. Собирать грибы можно исключительно в тех регионах и лесничествах, которые официально признаны безопасными. Никакой урожай не стоит риска для жизни.