В Карпатах не везде можно собирать грибы: какие территории находятся под запретом и какие штрафы грозят

Собирать грибы, ягоды или другие дикорастущие растения в украинских лесах в целом не запрещено. Однако правила меняются, если территория имеет природоохранный статус.

В некоторых зонах сбор разрешен для личных нужд, а на охраняемых территориях он запрещен. Рассказываем о важных нюансах, о которых стоит знать перед "тихой охотой".

Где в Карпатах можно собирать грибы и ягоды?

Как объясняют экологи Львовской политехники, собирать грибы, ягоды и растения для личных нужд в целом можно. В то же время правила различаются в зависимости от статуса территории, где происходит сбор. Например, в обычных лесах можно собирать дикорастущие растения для собственного потребления.

В национальных природных парках и биосферных заповедниках это также может быть разрешено, однако все зависит от конкретной функциональной зоны и установленного режима. Зато в заповедных зонах сбор грибов, ягод и других растений запрещен. Поэтому перед походом в лес стоит проверить статус территории и обращать внимание на информационные знаки.

Какие штрафы грозят нарушителям?

За незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира в соответствии с частью первой статьи 88-1 КоАП предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен. Если речь идет о растениях, которые находились в пределах природно-заповедного фонда, занесены в Красную книгу Украины или охраняются международными договорами, штраф составляет от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией растений.

Отдельно статья 91 КоАП предусматривает за нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда для граждан штраф от 153 до 408 гривен с возможной конфискацией незаконно добытых природных ресурсов. За краснокнижные растения может быть начислена компенсация. За незаконное уничтожение краснокнижных растений, помимо штрафа, предусмотрено возмещение причиненного природе ущерба.

Поэтому собирать дикорастущие растения для собственных нужд можно не везде. Главное – заранее проверить статус территории и не заходить в зоны с строгим режимом охраны.