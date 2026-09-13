У деяких зонах збір дозволений для власних потреб, а в заповідних територіях він заборонений. Розповідаємо про важливі нюанси, які варто знати перед тихим полюванням.

Де у Карпатах можна збирати гриби та ягоди?

Як пояснюють екологи Львівської політехніки, збирати гриби, ягоди та рослини для власних потреб загалом можна. Водночас правила відрізняються залежно від статусу території, де відбувається збір. Наприклад, у звичайних лісах можна збирати дикороси для власного споживання.

У національних природних парках та біосферних заповідниках це також може бути дозволено, однак усе залежить від конкретної функціональної зони та встановленого режиму. Натомість у заповідних зонах збір грибів, ягід та інших рослин заборонений. Тому перед походом до лісу варто перевірити статус території та звертати увагу на інформаційні знаки.

Які штрафи загрожують порушникам?

За незаконне придбання, збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу за частиною першою статті 88-1 КУпАП передбачений штраф від 510 до 1 700 гривень. Якщо йдеться про рослини, які перебували в межах природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією рослин.

Окремо стаття 91 КУпАП передбачає за порушення правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду для громадян штраф від 153 до 408 гривень із можливою конфіскацією незаконно добутих природних ресурсів. За червонокнижні рослини можуть нарахувати компенсацію. За незаконне знищення червонокнижних рослин, крім штрафу, передбачене відшкодування завданої природі шкоди.

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Тож збирати дикороси для власних потреб можна не всюди. Головне – це заздалегідь перевірити статус території та не заходити до зон із суворим режимом охорони.