В некоторых зонах сбор разрешен для личных нужд, а на охраняемых территориях он запрещен. Рассказываем о важных нюансах, о которых стоит знать перед "тихой охотой".

Где в Карпатах можно собирать грибы и ягоды?

Как объясняют экологи Львовской политехники, собирать грибы, ягоды и растения для личных нужд в целом можно. В то же время правила различаются в зависимости от статуса территории, где происходит сбор. Например, в обычных лесах можно собирать дикорастущие растения для собственного потребления.

В национальных природных парках и биосферных заповедниках это также может быть разрешено, однако все зависит от конкретной функциональной зоны и установленного режима. Зато в заповедных зонах сбор грибов, ягод и других растений запрещен. Поэтому перед походом в лес стоит проверить статус территории и обращать внимание на информационные знаки.

Какие штрафы грозят нарушителям?

За незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира в соответствии с частью первой статьи 88-1 КоАП предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен. Если речь идет о растениях, которые находились в пределах природно-заповедного фонда, занесены в Красную книгу Украины или охраняются международными договорами, штраф составляет от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией растений.

Отдельно статья 91 КоАП предусматривает за нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда для граждан штраф от 153 до 408 гривен с возможной конфискацией незаконно добытых природных ресурсов. За краснокнижные растения может быть начислена компенсация. За незаконное уничтожение краснокнижных растений, помимо штрафа, предусмотрено возмещение причиненного природе ущерба.

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Поэтому собирать дикорастущие растения для собственных нужд можно не везде. Главное – заранее проверить статус территории и не заходить в зоны с строгим режимом охраны.