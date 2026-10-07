Речь идет о Болотане – горном селе на Сардинии в Италии. Исследователи обнаружили здесь необычайно высокие показатели долголетия. Об этом пишет The Independent.

Почему Болотана заинтересовала ученых?

Исследователи проанализировали демографические данные около 2300 жителей села. Среди 3060 человек, родившихся в Болотане в период с 1900 по 1925 год, они зафиксировали как минимум 38 долгожителей.

Особенно выделяются женщины: те, кто достигает 70 лет, в среднем живут до 91 года. А почти 14 процентов из них доживают до 100 лет. Для сравнения: в Италии до столетнего возраста доживают около 3,5 процента женщин, достигших 70 лет, а в США примерно 3,6 процента.

Почему это называют "голубой зоной"?

"Голубыми зонами" называют места, где люди регулярно живут дольше, чем в соседних регионах. Среди известных примеров Окинава в Японии и полуостров Никоя в Коста-Рике. Сам же термин происходит из Сардинии. В 2004 году исследователи начали отмечать на карте синими кружками села с большим количеством людей, доживающих до 100 лет.

Сардиния давно известна высокими показателями мужского долголетия. Однако Болотана привлекла внимание именно необычной продолжительностью жизни женщин. Автор исследования Джей Ольшанский предположил, что это может быть одно из самых долгоживущих женских сообществ в мире или близкое к такому показателю.

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В чем может заключаться секрет долголетия?

Точного ответа у ученых пока нет. Среди возможных факторов они называют питание, физическую активность, социальные связи и генетику. Болотана – это населенный пункт, удобный для передвижения пешком, а ее улицы имеют крутые подъемы. Значительную часть продуктов жители выращивают сами, особенно широко используют оливковое масло, богатое полезными жирами.

Важную роль могут играть и тесные социальные связи: семьи живут близко друг к другу, а это снижает риск социальной изоляции. Исследователи продолжают изучать деревню, чтобы понять, какие именно особенности жизни могут лежать в основе его необычных показателей долголетия.