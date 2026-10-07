Йдеться про Болотану – гірське село на Сардинії в Італії. Дослідники виявили тут незвичайно високі показники довголіття. Про це пише The Independent.

Чим Болотана зацікавила вчених?

Дослідники проаналізували демографічні дані близько 2300 жителів села. Серед 3060 людей, народжених у Болотані в період з 1900 до 1925 року, вони задокументували щонайменше 38 довгожителів.

Особливо вирізняються жінки: ті, хто досягає 70 років, у середньому живуть до 91 року. А майже 14 відсотків із них доживають до 100 років. Для порівняння, в Італії до столітнього віку доживають близько 3,5 відсотка жінок, які досягли 70 років, а у США приблизно 3,6 відсотка.

Чому це називають "блакитною зоною"?

"Блакитними зонами" називають місця, де люди регулярно живуть довше, ніж у навколишніх регіонах. Серед відомих прикладів Окінава в Японії та півострів Нікоя в Коста-Ріці. Сам же термін походить із Сардинії. У 2004 році дослідники почали позначати синіми колами на карті села з великою кількістю людей, які доживали до 100 років.

Сардинія давно відома високими показниками чоловічого довголіття. Проте Болотана привернула увагу саме незвичайною тривалістю життя жінок. Автор дослідження Джей Ольшанський припустив, що це може бути одне з найдовгоживучих жіночих населень у світі або близьке до такого показника.

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У чому може бути секрет довголіття?

Точної відповіді вчені поки не мають. Серед можливих факторів вони називають харчування, фізичну активність, соціальні зв'язки та генетику. Болотана є громадою, зручною для пересування пішки, а її вулиці мають круті підйоми. Значну частину продуктів мешканці вирощують самі, особливо використовують оливкову олію, багату корисними жирами.

Важливими можуть бути і тісні соціальні зв'язки: родини живуть близько одна до одної, а це зменшує ризик соціальної ізоляції. Дослідники продовжують вивчати село, щоб зрозуміти, які саме особливості життя можуть стояти за його незвичайними показниками довголіття.