Travel Европа и мир Здесь почти нет туристов: живописная страна Европы с альпийскими пейзажами
19 августа, 19:09
2

Здесь почти нет туристов: живописная страна Европы с альпийскими пейзажами

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Лихтенштейн, расположен между Швейцарией и Австрией, принимает только 100 000 туристов ежегодно, обеспечивая спокойный отдых.
  • Страна известна своими альпийскими пейзажами, средневековыми замками, в частности замком Вадуц, и возможностью для приключений, например подъемник Sareis Chairlift.

Многие европейские города летом переполнены туристами, что иногда мешает спокойному отдыху. Однако в Европе есть одна невероятная страна, которая ежегодно принимает всего 100 000 туристов.

Эта живописная страна не является популярным туристическим направлением, но может похвастаться потрясающими пейзажами и спокойной атмосферой. Эта небольшая страна расположена между Швейцарией и Австрией, пишет 24 Канал со ссылкой на Exspress.

Куда поехать на отдых в Европе?

С площадью всего 160,5 километра квадратных, она является одной из самых маленьких стран мира, но, несмотря на свои размеры, ее красота делает отдых здесь незабываемым.

Лихтенштейн – это скрытая жемчужина Европы жемчужина Европы, которую люди часто обходят вниманием.


Лихтенштейн / Фото Pexels

Его столица, Вадуц, является домом для королевской семьи и предлагает уникальное сочетание современности и традиций страны. Эта живописная страна славится альпийскими пейзажами, средневековыми замками и яркой культурной жизнью.

По данным Statista, страну ежегодно посещает чуть более, чем 100 000 туристов.

Одно из мест, которое обязательно стоит посетить, – это замок Вадуц. Он был построен около 700 лет назад и является популярным местом среди туристов.

Если вы любите приключения, то еще одно место, которое стоит посетить, – это Sareis Chairlift, с которого открывается невероятный вид на окружающие пейзажи. С вершины подъемника можно увидеть Австрию.


Лихтенштейн / Фото Pexels

Если вы ищете страну, которая располагается далеко от туристических маршрутов, Лихтенштейн является уникальным местом.

Частые вопросы

Какие особенности имеет Лихтенштейн как туристическое направление?

Лихтенштейн - это небольшая страна, расположенная между Швейцарией и Австрией, которая может похвастаться потрясающими альпийскими пейзажами, средневековыми замками и яркой культурной жизнью. Хотя ее ежегодно посещает чуть больше, чем 100 000 туристов, эта страна остается скрытой жемчужиной Европы.

Какие места стоит посетить в Лихтенштейне?

Среди обязательных для посещения мест в Лихтенштейне - замок Вадуц, построенный около 700 лет назад, и Sareis Chairlift, с которого открывается невероятный вид на окружающие пейзажи и Австрию.

Почему Лихтенштейн не является популярным туристическим направлением?

Лихтенштейн не является популярным туристическим направлением из-за своих небольших размеров и расположения вдали от основных туристических маршрутов. Тем не менее, это делает его уникальным местом для тех, кто ищет спокойную атмосферу и впечатляющие пейзажи, оставаясь свободным от толп туристов.