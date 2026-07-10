Не только Албания: лучшие места в Европе, где в августе можно отдохнуть вдали от толп туристов

Август традиционно считается пиком туристического сезона в Европе. Популярные курорты переполняются отдыхающими, а очереди к достопримечательностям и пляжам становятся привычной частью путешествия. Впрочем, даже в это время можно найти направления, где царит гораздо более спокойная атмосфера.

Если хочется насладиться морем, природой или старинными городами без большого скопления людей, стоит обратить внимание на менее популярные регионы. Издание Lonely Planet назвало несколько таких мест в Европе, которые особенно стоит посетить в августе.

Где найти тихие пляжи в Албании?

Албанская Ривьера уже давно перестала быть совершенно неизвестным направлением, однако и сегодня здесь можно найти немало тихих уголков. Самым оживленным курортом региона считается Саранда, набережная которой заполнена барами и заведениями для отдыха. Тем, кто ищет более спокойную атмосферу, рекомендуют обратить внимание на Химару.

Поблизости расположено несколько красивых пляжей, в частности Потами. В августе здесь почти гарантирована солнечная погода, теплое море и температура воздуха около 30 градусов. Даже в разгар сезона можно найти менее людные пляжи: Паласа, Борш, галечный Бунец или острова недалеко от Ксамиля.

Саранда, Албания / фото Canva

Любителям активного отдыха стоит отправиться через перевал Ллогара к заливу Влера, откуда организуют морские прогулки к уединенным пляжам полуострова Карабурун. Помимо морского отдыха, туристам рекомендуют посетить археологический комплекс Бутринт. Здесь сохранились греческие, римские и византийские руины, некоторым из которых более 2 500 лет.

Какие еще морские направления помогут избежать толп?

Одной из альтернатив популярным греческим островам является полуостров Пелион. Здесь расположены тихие курортные городки Хорто, Милина, Хорефто, Агиос-Иоаннис и небольшая деревня Дамухари недалеко от живописного пляжа Факистра. Не менее интересна горная часть Пелиона.

Полуостров Пелион, Греция / фото Canva

Старинные каменные тропинки соединяют традиционные деревни, где можно увидеть старинные церковные фрески, попробовать местный напиток ципуро и традиционные блюда региона. К тому же в горах температура всегда немного ниже, чем на побережье, что делает прогулки более комфортными даже в августе. Летом здесь также курсирует узкоколейный туристический поезд между Ано-Лехонией и Милиесом.

Еще одним неожиданным вариантом для пляжного отдыха является побережье Бельгии. Почти 70 километров песчаных пляжей вдоль Северного моря соединяет Kusttram – самая длинная трамвайная линия в мире, протянувшаяся на 67 километров между городами Де-Панне и Кнокке-Хейст.

В августе здесь проходит фестиваль фейерверков в Кнокке-Хейсте, а в Де-Гаане празднуют фестиваль креветок – одного из главных местных деликатесов. По выходным туристы также могут покататься на историческом трамвае.

Куда поехать за природой, гастрономией и отдыхом?

Любителям гастрономических путешествий подойдет регион Минью на севере Португалии. Именно здесь производят знаменитое vinho verde – молодое "зеленое" вино, которое выпускают всего через несколько месяцев после сбора урожая. Регион также известен своей кухней, а в 2016 году получил статус Европейского региона гастрономии.

Регион Минью на севере Португалии / фото Canva

Во время путешествия стоит посетить старейший город Португалии Понте-де-Лима, а также исторические города Брага, Гимарайнш и Виана-ду-Каштелу, архитектура которых напоминает об эпохе больших географических открытий.

Тем, кто мечтает о отдыхе среди Альп, рекомендуют центральную Австрию. Здесь расположено множество курортных городков с термальными источниками, саунами и оздоровительными центрами. В Бад-Аусзее делают акцент на здоровом образе жизни и активном отдыхе, Бад-Ишль известен своими соляными процедурами, а Бад-Гастайн и Бад-Хофгастайн – термальными комплексами и природными горячими источниками.

Впрочем, август здесь привлекает не только спа-отдыхом. Туристы могут гулять вокруг живописных озер Зальцкаммергута, кататься по горным велосипедным маршрутам или купаться в альпийских озерах.

Еще один вариант для ценителей природы – это Стокгольмский архипелаг в Швеции. Сам Стокгольм занимает 14 островов, которые легко исследовать пешком, на велосипеде или на метро. Однако архипелаг состоит из десятков тысяч островов и скал, куда можно добраться на пароме, экскурсионном катере или даже на каяке.

Острова архипелага Швеции: смотреть видео

Во время таких путешествий можно увидеть не только живописные пейзажи, но и местную дикую природу: скопов, бобров и серых тюленей. Кроме того, август считается одним из лучших месяцев для знакомства со шведским архипелагом благодаря длинным световым дням и комфортной погоде.