Если хочется насладиться морем, природой или старинными городами без большого скопления людей, стоит обратить внимание на менее популярные регионы. Издание Lonely Planet назвало несколько таких мест в Европе, которые особенно стоит посетить в августе.

Где найти тихие пляжи в Албании?

Албанская Ривьера уже давно перестала быть совершенно неизвестным направлением, однако и сегодня здесь можно найти немало тихих уголков. Самым оживленным курортом региона считается Саранда, набережная которой заполнена барами и заведениями для отдыха. Тем, кто ищет более спокойную атмосферу, рекомендуют обратить внимание на Химару.

Поблизости расположено несколько красивых пляжей, в частности Потами. В августе здесь почти гарантирована солнечная погода, теплое море и температура воздуха около 30 градусов. Даже в разгар сезона можно найти менее людные пляжи: Паласа, Борш, галечный Бунец или острова недалеко от Ксамиля.

Саранда, Албания / фото Canva

Любителям активного отдыха стоит отправиться через перевал Ллогара к заливу Влера, откуда организуют морские прогулки к уединенным пляжам полуострова Карабурун. Помимо морского отдыха, туристам рекомендуют посетить археологический комплекс Бутринт. Здесь сохранились греческие, римские и византийские руины, некоторым из которых более 2 500 лет.

Какие еще морские направления помогут избежать толп?

Одной из альтернатив популярным греческим островам является полуостров Пелион. Здесь расположены тихие курортные городки Хорто, Милина, Хорефто, Агиос-Иоаннис и небольшая деревня Дамухари недалеко от живописного пляжа Факистра. Не менее интересна горная часть Пелиона.

Полуостров Пелион, Греция / фото Canva

Старинные каменные тропинки соединяют традиционные деревни, где можно увидеть старинные церковные фрески, попробовать местный напиток ципуро и традиционные блюда региона. К тому же в горах температура всегда немного ниже, чем на побережье, что делает прогулки более комфортными даже в августе. Летом здесь также курсирует узкоколейный туристический поезд между Ано-Лехонией и Милиесом.

Еще одним неожиданным вариантом для пляжного отдыха является побережье Бельгии. Почти 70 километров песчаных пляжей вдоль Северного моря соединяет Kusttram – самая длинная трамвайная линия в мире, протянувшаяся на 67 километров между городами Де-Панне и Кнокке-Хейст.

В августе здесь проходит фестиваль фейерверков в Кнокке-Хейсте, а в Де-Гаане празднуют фестиваль креветок – одного из главных местных деликатесов. По выходным туристы также могут покататься на историческом трамвае.

Куда поехать за природой, гастрономией и отдыхом?

Любителям гастрономических путешествий подойдет регион Минью на севере Португалии. Именно здесь производят знаменитое vinho verde – молодое "зеленое" вино, которое выпускают всего через несколько месяцев после сбора урожая. Регион также известен своей кухней, а в 2016 году получил статус Европейского региона гастрономии.

Регион Минью на севере Португалии / фото Canva

Во время путешествия стоит посетить старейший город Португалии Понте-де-Лима, а также исторические города Брага, Гимарайнш и Виана-ду-Каштелу, архитектура которых напоминает об эпохе больших географических открытий.

Тем, кто мечтает о отдыхе среди Альп, рекомендуют центральную Австрию. Здесь расположено множество курортных городков с термальными источниками, саунами и оздоровительными центрами. В Бад-Аусзее делают акцент на здоровом образе жизни и активном отдыхе, Бад-Ишль известен своими соляными процедурами, а Бад-Гастайн и Бад-Хофгастайн – термальными комплексами и природными горячими источниками.

Впрочем, август здесь привлекает не только спа-отдыхом. Туристы могут гулять вокруг живописных озер Зальцкаммергута, кататься по горным велосипедным маршрутам или купаться в альпийских озерах.

Еще один вариант для ценителей природы – это Стокгольмский архипелаг в Швеции. Сам Стокгольм занимает 14 островов, которые легко исследовать пешком, на велосипеде или на метро. Однако архипелаг состоит из десятков тысяч островов и скал, куда можно добраться на пароме, экскурсионном катере или даже на каяке.

Острова архипелага Швеции: смотреть видео

Во время таких путешествий можно увидеть не только живописные пейзажи, но и местную дикую природу: скопов, бобров и серых тюленей. Кроме того, август считается одним из лучших месяцев для знакомства со шведским архипелагом благодаря длинным световым дням и комфортной погоде.