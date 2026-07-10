Якщо хочеться насолодитися морем, природою чи старовинними містами без великого скупчення людей, варто звернути увагу на менш популярні регіони. Видання Lonely Planet назвало декілька таких місць у Європі, які особливо варто відвідати у серпні.

Де знайти спокійні пляжі в Албанії?

Албанська Рив'єра вже давно перестала бути зовсім невідомим напрямком, однак і сьогодні тут можна знайти чимало тихих куточків. Найжвавішим курортом регіону вважається Саранда, набережна якої заповнена барами та закладами для відпочинку. Тим, хто шукає більш спокійну атмосферу, рекомендують звернути увагу на Хімару.

Поблизу розташовано кілька гарних пляжів, зокрема Потамі. У серпні тут майже гарантовано сонячна погода, тепле море та температура повітря близько 30 градусів. Навіть у розпал сезону можна знайти менш людні пляжі: Паласа, Борш, гальковий Бунец або острови неподалік Ксаміля.

Саранда, Албанія / фото Canva

Любителям активного відпочинку варто вирушити через перевал Ллогара до затоки Вльора, звідки організовують морські прогулянки до відокремлених пляжів півострова Карабурун. Крім морського відпочинку, туристам радять відвідати археологічний комплекс Бутринт. Тут збереглися грецькі, римські та візантійські руїни, деяким із яких понад 2 500 років.

Які ще морські напрямки допоможуть уникнути натовпів?

Однією з альтернатив популярним грецьким островам є півострів Пеліон. Тут розташовані тихі курортні містечка Хорто, Міліна, Хорефто, Агіос-Іоанніс і невелике село Дамухарі неподалік мальовничого пляжу Факістра. Не менш цікавою є гірська частина Пеліону.

Півострів Пеліон, Греція / фото Canva

Старовинні кам'яні стежки поєднують традиційні села, де можна побачити старовинні церковні фрески, скуштувати місцевий напій ципуро та традиційні страви регіону. До того ж у горах температура завжди трохи нижча, ніж на узбережжі, що робить прогулянки комфортнішими навіть у серпні. Влітку тут також курсує вузькоколійний туристичний потяг між Ано-Лехонією та Мілієсом.

Ще одним несподіваним варіантом для пляжного відпочинку є узбережжя Бельгії. Майже 70 кілометрів піщаних пляжів уздовж Північного моря з'єднує Kusttram – найдовша трамвайна лінія у світі, яка простягається на 67 кілометрів між містами Де-Панне та Кнокке-Хейст.

У серпні тут проходить фестиваль феєрверків у Кнокке-Хейсті, а в Де-Гаані святкують фестиваль креветок – одного з головних місцевих делікатесів. На вихідних туристи також можуть покататися історичним трамваєм.

Куди поїхати за природою, гастрономією та релаксом?

Любителям гастрономічних подорожей підійде регіон Мінью на півночі Португалії. Саме тут виробляють знамените vinho verde – молоде "зелене" вино, яке випускають лише через кілька місяців після збору врожаю. Регіон також відомий своєю кухнею, а у 2016 році отримав статус Європейського регіону гастрономії.

Регіон Мінью на півночі Португалії / фото Canva

Під час подорожі варто відвідати найстаріше місто Португалії Понте-де-Ліма, а також історичні міста Брага, Гімарайнш і Віана-ду-Каштелу, архітектура яких нагадує про добу великих географічних відкриттів.

Тим, хто мріє про відпочинок серед Альп, рекомендують центральну Австрію. Тут розташовано багато курортних містечок із термальними джерелами, саунами та оздоровчими центрами. У Бад-Аусзеє роблять акцент на здоровому способі життя та активному відпочинку, Бад-Ішль відомий своїми соляними процедурами, а Бад-Гастайн і Бад-Хофгастайн термальними комплексами та природними гарячими джерелами.

Втім, серпень тут приваблює не лише спа-відпочинком. Туристи можуть гуляти навколо мальовничих озер Зальцкаммергуту, кататися гірськими велосипедними маршрутами або купатися в альпійських озерах.

Ще один варіант для поціновувачів природи – це Стокгольмський архіпелаг у Швеції. Сам Стокгольм займає 14 островів, які легко досліджувати пішки, велосипедом або метро. Проте архіпелаг складається з десятків тисяч островів та скель, куди можна дістатися поромом, екскурсійним катером чи навіть каяком.

Острови архіпелагу Швеції: дивитись відео

Під час таких подорожей можна побачити не лише мальовничі краєвиди, а і місцеву дику природу: скоп, бобрів і сірих тюленів. Також серпень вважається одним із найкращих місяців для знайомства зі шведським архіпелагом завдяки довгим світловим дням і комфортній погоді.