Куда надо ехать уже, чтобы полюбоваться нежными крокусами

Каждую весну крокусы превращают высокогорные луга в одну из самых красивых локаций Украины. Это короткий, но очень зрелищный период, когда можно увидеть тысячи цветов на фоне еще заснеженных вершин и почувствовать настоящий приход весны. Есть хорошая новость – в горах уже зацвели эти весенние цветы.

Горные долины в Украине постепенно покрываются нежным фиолетовым ковром. Хотя пик цветения крокусов еще не наступил, но на многих локациях они уже появились. Украинцы в соцсети Threads делятся фотографиями и раскрывают места, где уже можно любоваться крокусами.

Где в Украине уже зацвели крокусы?

Мы проанализировали посты украинцев и сформировали список из локаций, где уже точно можно увидеть крокусы:

гора Кукул,

полонина Закукул,

гора Кострича,

полонина Крынта,

полонина Леснив,

дендропарк "Березинка".

В горах уже цветут первые крокусы / Фото dima_ubik

Кстати, первые крокусы зацвели в дендропарке "Березинка" возле Мукачево. Здесь эти весенние цветы появились еще в начале марта. Как пишет "Карпатиум", дендропарк работает с 8 утра до 17:00 в будни, и с 9 утра до 13:00 на выходных. Вход бесплатный.

Обратите внимание! Крокусы имеют еще другое название – шафран Гейфеля. Эти цветы являются одними из самых первых, которые появляются весной. Растут они в Карпатах и охраняются законом. Цветение длится недолго, а потому все спешат его увидеть. Обычно цветы появляются с конца марта и цветут до середины апреля, а на высокогорье могут сохраняться до начала мая.

Куда еще поехать в Украине весной?

Весна – это прекрасное время для путешествий по Украине. Погода не жаркая, как летом, а туристов на популярных локациях немного, ведь еще не начался сезон отпусков и летних каникул. Ранее мы рассказывали о 4 интересных направлениях, которые идеально подойдут для короткого путешествия на выходные, чтобы вырваться из рутины и немного перезагрузиться.

Одно из них – Закарпатье, а именно озеро Синевир, природа вокруг которого оживает весной. По дороге стоит заехать в реабилитационный центр бурого медведя и колоритные местные заведения. На Пасху можно спланировать поездку в атмосферный Львов, чтобы посетить празднование в Шевченковском гаю.