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Индустрия гостеприимства уже адаптируется к потребностям военных, ветеранов и их семей, предлагая специальные условия отдыха, развивая практики восстановления и делая помещения более доступными. Подробнее расскажет 24 Канал.

По результатам исследования "Туризм во время войны: данные, инсайты", проведенного Gradus в мае 2026 года по заказу BRAND UKRAINE и Государственного агентства развития туризма Украины, в течение предыдущего года по Украине путешествовали 72% военнослужащих и 69% ветеранов. Среди приоритетов во время таких поездок – физическое восстановление, покой, уединение и возможность побыть с семьей.

Для этого в рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления" разрабатываются специальные предложения. На платформе dosebe.travel собраны места, которые предлагают военным, ветеранам и их близким скидки, бесплатные услуги и практики восстановления.

Куда военным поехать на отдых со скидками?

Галерея "Мистерня" в Яремче на Прикарпатье

В галерее собраны украинские традиционные костюмы и керамика, а также работает магазин изделий местных мастеров. Это пространство, где можно поближе познакомиться с украинскими ремеслами, культурой и традициями.

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Для участников боевых действий, участников войны, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей погибших ветеранов и семей павших защитников и защитниц действует скидка 15% на весь ассортимент художественного магазина.

Галерея "Мистерня" в Яремче / Фото dosebe.travel

Сыроварня и ферма "Зеленый Гай" в одноименном селе в Днепропетровской области

Эта локация объединяет экологическую ферму, сыроварню и программы восстановления через взаимодействие с природой и животными. Здесь развивают иппотерапию, анималотерапию, канистерапию и гарденотерапию – практики, что предполагают контакт с лошадьми, другими животными и растениями.

Для военнослужащих и ветеранов предусмотрены бесплатные программы восстановления, а также доступны образовательные программы, которые помогают освоить навыки ведения сельского хозяйства.

Ветеран на ферме "Зеленый Гай" / Фото dosebe.travel

Музей "Огня" в селе Прилиманское Одесской области

Здесь туристы могут узнать, как люди добывали огонь в разные исторические эпохи и в разных уголках мира. В музее представлена большая коллекция необычных устройств для розжига огня, которая даже занесена в Книгу рекордов. Для военнослужащих, ветеранов и членов их семей действует скидка 50% на посещение.

"Соломахино ранчо" в селе Литвиновка Киевской области

На ранчо предлагают конные прогулки, обучение верховой езде, экскурсии и программы эмоционального восстановления. На территории также работает общественная организация "ЭквиРеХаб Украина", которая реализует программу для ветеранов и людей, пострадавших от войны. К работе привлечены психологи и тренеры. Для военных и ветеранов также предусмотрены льготы на услуги ранчо – прогулки, верховую езду, отдых и посещение мероприятий.

"Соломахино ранчо" / Фото dosebe.travel

Национальный природный парк "Кармелюковое Подолье" в поселке Чечельник Винницкой области

В парке предлагают восстановление через контакт с природой: прогулки по экологическим маршрутам, наблюдение за птицами, взаимодействие с животными и творческие мастер-классы под открытым небом. Среди практик – "купание в лесу", дендротерапия и пребывание на пасеке. Для участников боевых действий и АТО все услуги бесплатны.

Корецкий исторический музей в Ровенской области

Музей предлагает знакомство с историей и практиками эмоционального и психофизического восстановления. Здесь обустраивают зоны для рефлексии, проводят тихие часы, предлагают медитативные аудиогиды и арт-терапевтические занятия. Для военнослужащих и ветеранов посещение музея бесплатное. При необходимости для них также организуют экскурсии.

Корецкий исторический музей / Фото dosebe.travel

Агротуристический комплекс "Лищина" в селе Уличное на Львовщине

Здесь посетители не просто проживают в доме, а погружаются в атмосферу небольшого поселения, создавая вещи вместе и ощущая связь с пространством и людьми.

Для организованных групп военнослужащих и ветеранов вместе с семьями действует скидка 50%. По предварительной договоренности территорией можно пользоваться бесплатно, однако коммунальные услуги необходимо оплачивать.

Также здесь запускают проект восстановления через работу в теплицах. Участники получат собственный участок, инвентарь и консультации по выращиванию растений. Семена и саженцы нужно приносить самостоятельно.

Красивая природа в пространстве "Лищина" / Фото dosebe.travel

Кременецкий ботанический сад в Тернопольской области

Ботанический сад расположен на склонах Кременецких гор. Здесь можно прогуляться среди вековых деревьев, осмотреть тематические экспозиции, посетить терапевтические экскурсии и принять участие в занятиях по фиточаеванию. Для участников боевых действий и ветеранов вход в сад и экскурсия бесплатны.

Экоусадьба "Коло Сонця" в селе Буша Винницкой области

Экоусадьба расположена в столетнем доме в Буше, среди исторических памятников и природных достопримечательностей Подолья. Здесь проводят ретриты, занятия йогой, медитацией и звуковыми практиками. Также организуют прогулки к Гайдамацкому Яру и заповеднику.

Для военнослужащих и ветеранов предусмотрена скидка до 50% на проживание и питание. Кроме того, для них бесплатны экскурсии и мастер-классы.

Национальный природный парк "Вижницкий" в поселке Берегомет Черновицкой области

Парк расположен в Буковинских Карпатах. Здесь можно увидеть горные реки, девственные леса, вековой бук, редкие виды растений и животных, а также посетить железный источник. Военные могут посетить парк и пользоваться беседками бесплатно.

Парк "Вижницкий" / Фото dosebe.travel

Это лишь часть локаций, присоединившихся к программе "Путешествие к себе. Пути восстановления". Больше вариантов можно найти на платформе dosebe.travel, воспользовавшись соответствующим фильтром. На страницах участников указаны условия для военных и ветеранов, доступные льготы, методы восстановления и информация о безбарьерности.