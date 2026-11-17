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Індустрія гостинності вже адаптується до потреб військових, ветеранів та їхніх родин, пропонуючи спеціальні умови відпочинку, розвиваючи практики відновлення та роблячи простори доступнішими. Детальніше розповість 24 Канал.

За результатами дослідження "Туризм під час війни: дані, інсайти", проведеного Gradus у травні 2026 року на замовлення BRAND UKRAINE та Державного агентства розвитку туризму України, протягом попереднього року Україною подорожували 72% військовослужбовців і 69% ветеранів. Серед пріоритетів під час таких поїздок – фізичне відновлення, спокій, приватність і можливість побути з родиною.

Для цього в межах національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення" створюють спеціальні пропозиції. На платформі dosebe.travel зібрали місця, які пропонують військовим, ветеранам та їхнім близьким знижки, безкоштовні послуги й практики відновлення.

Куди поїхати військовим на відпочинок зі знижками?

Галерея "Мистерня" у Яремче на Прикарпатті

У галереї зібрані українські традиційні строї та кераміка, а також працює крамниця виробів місцевих майстрів. Це простір, де можна ближче познайомитися з українськими ремеслами, культурою та традиціями.

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Для учасників бойових дій, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ветеранів і родин полеглих захисників та захисниць діє знижка 15% на весь асортимент мистецької крамниці.

Галерея "Мистерня" в Яремче / Фото dosebe.travel

Сироварня та ферма "Зелений Гай" в однойменному селі у Дніпропетровській області

Ця локація поєднує екологічну ферму, сироварню та програми відновлення через взаємодію з природою і тваринами. Тут розвивають іпотерапію, анімалотерапію, каністерапію та гарденотерапію – практики, що передбачають контакт із кіньми, іншими тваринами та рослинами.

Для військовослужбовців і ветеранів передбачені безкоштовні програми відновлення, а також доступні освітні програми, які допомагають опанувати навички ведення сільського господарства.

Ветеран на фермі "Зелений Гай" / Фото dosebe.travel

Музей "Вогню" у селі Прилиманське Одеської області

Тут туристи можуть дізнатися, як люди добували вогонь у різні історичні епохи та в різних куточках світу. У музеї представлена велика колекція незвичних пристроїв для запалювання, яка навіть занесена до Книги рекордів. Для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин діє знижка 50% на відвідування.

"Соломахине ранчо" у селі Литвинівка Київської області

На ранчо пропонують кінні прогулянки, навчання верхової їзди, екскурсії та програми емоційного відновлення. На території також працює громадська організація "ЕквіРеХаб Україна", яка реалізує програму для ветеранів і людей, що постраждали від війни. До роботи залучені психологи та тренери. Для військових і ветеранів також передбачені пільги на послуги ранчо — прогулянки, верхову їзду, відпочинок та відвідування заходів.

"Соломахине ранчо" / Фото dosebe.travel

Національний природний парк "Кармелюкове Поділля" у селищі Чечельник на Вінниччині

У парку пропонують відновлення через контакт із природою: прогулянки екологічними маршрутами, спостереження за птахами, взаємодію з тваринами та творчі майстер-класи просто неба. Серед практик — "купання лісом", дендротерапія та перебування на пасіці. Для учасників бойових дій та АТО усі послуги безкоштовні.

Корецький історичний музей у Рівненській області

Музей пропонує знайомство з історією та практики емоційного й психофізичного відновлення. Тут облаштовують зони для рефлексії, проводять тихі години, пропонують медитативні аудіогіди й арттерапевтичні заняття. Для військовослужбовців і ветеранів відвідування музею безкоштовне. За потреби для них також організують екскурсії.

Корецький історичний музей / Фото dosebe.travel

Агротуристичний простір "Ліщина" у село Уличне на Львівщині

Тут відвідувачі не просто проживають у будинку, а занурюються в атмосферу невеликого поселення, створюючи речі разом і відчуваючи зв'язок із простором та людьми.

Для організованих груп військовослужбовців і ветеранів разом із родинами діє знижка 50%. За попередньою домовленістю територією можна користуватися безкоштовно, однак комунальні послуги потрібно оплачувати/

Також тут запускають проєкт відновлення через роботу в теплицях. Учасники отримуватимуть власну ділянку, інвентар і консультації щодо вирощування рослин. Насіння та саджанці потрібно приносити самостійно.

Красива природа у просторі "Ліщина" / Фото dosebe.travel

Кременецький ботанічний сад на Тернопільщині

Ботанічний сад розташований на схилах Кременецьких гір. Тут можна прогулятися серед вікових дерев, оглянути тематичні експозиції, відвідати терапевтичні екскурсії та долучитися до практик із фіточаюванням. Для учасників бойових дій і ветеранів вхід до саду та екскурсія безкоштовні.

Екосадиба "Коло Сонця" у селі Буша Вінницької області

Екосадиба розташована у столітньому будинку в Буші, серед історичних пам'яток і природних локацій Поділля. Тут проводять ретрити, заняття з йоги, медитації та звукові практики. Також організовують прогулянки до Гайдамацького Яру й заповідника.

Для військовослужбовців і ветеранів передбачена знижка до 50% на проживання та харчування. Крім того, для них безкоштовні екскурсії та майстер-класи.

Національний природний парк "Вижницький" у селищі Берегомет Чернівецької області

Парк розташований у Буковинських Карпатах. Тут можна побачити гірські річки, праліси, віковий бук, рідкісні види рослин і тварин, а також відвідати залізне джерело. Військові можуть відвідати парк і користуватися альтанками безкоштовно.

Парк "Вижницький" / Фото dosebe.travel

Це лише частина локацій, які долучилися до програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення". Більше варіантів можна знайти на платформі dosebe.travel, скориставшись відповідним фільтром. На сторінках учасників зазначені умови для військових і ветеранів, доступні пільги, практики відновлення та інформація про безбар'єрність.