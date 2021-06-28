Скайдайвинг в Украине: где прыгнуть с парашютом и во сколько это обойдется
Источник:24 канал
Хотите море адреналина? Прыжок с парашютом – идеальный выбор. Ощущение свободного падения во время прыжка не сравнить ни с чем!
Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку локаций, где можно прыгнуть с парашюта. Поверьте, вы получите яркие впечатления и ненадолго почувствуете себя рожденным летать.
Читайте также Куда поехать в июне в Украине: летние направления, которые подарят незабываемые впечатления
Аэродром "Чайка"
Где: Киевская область, село Петропавловская Борщаговка
Цены:
- Прыжок в "тандеме" – 4000 гривен
- Прыжок с инструктором – 1950 гривен
- "Ознакомительный" прыжок – 5400 гривен
- Самостоятельный прыжок – от 600 гривен
Дополнительно можно арендовать комбинезон или иную экипировку.
Кроме того, аэродром предлагает программу подготовки для парашютистов и парашютные прыжки для спортсменов.
Где в Украине прыгнуть с парашютом / Фото: UnSplash
Аэродром "Цунив"
Где: Львовская область, село Заверешица
Цены:
- Самостоятельный прыжок – 1500 гривен
- Прыжок с "крылом" – от 1200 гривен
- Прыжок в "тандеме" – 3800 гривен
Кроме стандартного самостоятельного прыжка, здесь возможен прыжок с парашютом Static Line. В отличие от круглых десантных парашютов, Static Line полностью управляемые, что делает полет значительно интереснее.
Аэродром АВИА-СОЮЗ
Где: Днепропетровская область, поселок Майское
Здесь можно попробовать прыгнуть с Клубом активного отдыха KAVA. Для того чтобы сделать прыжок, необходимо заранее подать заявку в виде анкеты или написать сообщение координатору, который свяжется с вами для уточнения деталей.
Цены:
- Прыжок в "тандеме" – 3550 гривен
- Прыжок с парашютом типа "крыло" – 1900 гривен
Во сколько обойдется прыжок с парашютом в Украине / Фото: UnSplash
Аэродром "Коротич"
Где: Харьковская область, поселок Новые Коротичи
Организовывает Харьковский аэроклуб имени Гризодубовой
Цены:
- Прыжок в "тандеме" – 4200 гривен
- Прыжок с парашютом типа "крыло" – 2200 гривен
Кроме того, есть программа обучения парашютистов.
Интересно 5 природных чудес Украины, которые нужно увидеть собственными глазами хотя бы раз в жизни
АСК Прогресс
Где: Черниговская область, поселок Прогресс
Цены:
- Прыжок в "тандеме" – 3300 гривен
- Классический прыжок – 950 гривен
- "Ознакомительный" прыжок – от 1000 гривен
Чем добраться?
Лучшим вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Ею можно комфортно ездить как по городу, так и по горному бездорожью. Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).
Запишись на тест-драйв
SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:
Удачного прыжка!