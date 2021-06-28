Скайдайвинг в Украине: где прыгнуть с парашютом и во сколько это обойдется

Хотите море адреналина? Прыжок с парашютом – идеальный выбор. Ощущение свободного падения во время прыжка не сравнить ни с чем!

Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку локаций, где можно прыгнуть с парашюта. Поверьте, вы получите яркие впечатления и ненадолго почувствуете себя рожденным летать.

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Аэродром "Чайка"

Где: Киевская область, село Петропавловская Борщаговка

Цены:

Прыжок в "тандеме" – 4000 гривен

Прыжок с инструктором – 1950 гривен

"Ознакомительный" прыжок – 5400 гривен

Самостоятельный прыжок – от 600 гривен

Дополнительно можно арендовать комбинезон или иную экипировку.

Кроме того, аэродром предлагает программу подготовки для парашютистов и парашютные прыжки для спортсменов.



Где в Украине прыгнуть с парашютом / Фото: UnSplash

Аэродром "Цунив"

Где: Львовская область, село Заверешица

Цены:

Самостоятельный прыжок – 1500 гривен

Прыжок с "крылом" – от 1200 гривен

Прыжок в "тандеме" – 3800 гривен

Кроме стандартного самостоятельного прыжка, здесь возможен прыжок с парашютом Static Line. В отличие от круглых десантных парашютов, Static Line полностью управляемые, что делает полет значительно интереснее.

Аэродром АВИА-СОЮЗ

Где: Днепропетровская область, поселок Майское

Здесь можно попробовать прыгнуть с Клубом активного отдыха KAVA. Для того чтобы сделать прыжок, необходимо заранее подать заявку в виде анкеты или написать сообщение координатору, который свяжется с вами для уточнения деталей.

Цены:

Прыжок в "тандеме" – 3550 гривен

Прыжок с парашютом типа "крыло" – 1900 гривен



Во сколько обойдется прыжок с парашютом в Украине / Фото: UnSplash

Аэродром "Коротич"

Где: Харьковская область, поселок Новые Коротичи

Организовывает Харьковский аэроклуб имени Гризодубовой

Цены:

Прыжок в "тандеме" – 4200 гривен

Прыжок с парашютом типа "крыло" – 2200 гривен

Кроме того, есть программа обучения парашютистов.

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АСК Прогресс

Где: Черниговская область, поселок Прогресс

Цены:

Прыжок в "тандеме" – 3300 гривен

Классический прыжок – 950 гривен

"Ознакомительный" прыжок – от 1000 гривен

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Ею можно комфортно ездить как по городу, так и по горному бездорожью. Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:



Удачного прыжка!