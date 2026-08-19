Не Хорватия, а Украина: где найти невероятный водопад с бирюзовой водой

Этот водопад настолько необычен для Украины, что когда туристы видят его на фото или видео, им кажется, что это место находится где-то в тропиках. На самом деле один из самых живописных водопадов Украины можно увидеть в Хмельницкой области.

Украинский тревел-блогер Вадим Гринько рассказал о водопаде, который произвел на него большое впечатление. Он также поделился подробностями о том, когда лучше всего отправляться в это невероятное место.

Где в Украине искать водопад, напоминающий тропический рай?

Этот водопад сравнивают то с тропиками, то с Хорватией. Я не был ни там, ни там, но точно скажу – этот водопад самый живописный из всех, что я видел собственными глазами в Украине,

– признался Вадим.

По словам блогера, водопад настолько атмосферный, что напоминает декорацию из фильма. Вадим поделился кадрами с места и отметил, что вода в реальности такая же бирюзовая и чистая, как на видео – никаких фильтров путешественник не применял.

Речь идет о пятиметровом водопаде Бурбун в каньоне реки Бобровка недалеко от села Лисен в Хмельницкой области. От Хмельницкого сюда 83 километра, а время в пути займет около полутора часов. Водопад является природной достопримечательностью Украины и в последние годы стал популярным среди туристов. Именно поэтому сюда лучше ехать рано утром, ведь даже в 10:30 на месте уже было несколько человек, а всего через час – уже десятки.

Водопад Бурбун в Хмельницкой области: видео

Долго купаться в озере не получится, потому что вода здесь ледяная. Можно лишь быстро окунуться, чтобы охладиться в жаркую погоду. Низкая температура воды связана с тем, что ущелье сформировалось из кремниевых пород и ракушняка. Вокруг озера много деревьев и кустарников, которые создают тень, поэтому водоем не может прогреться даже в дни самого палящего солнца.

Обратите внимание! Всего в 30 – 40 километрах от Бурбуна расположена знаменитая Бакота. Поэтому посещение водопада можно совместить с созерцанием невероятных пейзажей на Днестре. Ранее мы рассказывали о 6 необычных и малоизвестных местах возле Бакоты, которые стоит увидеть туристам.



Водопад Бурбун / Фото Хмельницкого облсовета

Возле водопада есть деревянные скамейки и столы, поэтому туристы могут устроить здесь пикник. На поляне над водопадом можно поставить палатку и остаться в этом сказочном месте на ночь.