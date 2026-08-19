Український тревел-блогер Вадим Грінько розповів про водоспад, який його дуже вразив. Він також поділився деталями щодо того, коли найкраще їхати на цю неймовірну локацію.

Де в Україні шукати водоспад, який нагадує тропічний рай?

Цей водоспад порівнюють то з тропіками, то з Хорватією. Я не був ні там, ні там, але точно скажу – цей водоспад наймальовничіший, який я бачив на власні очі в Україні,

– зізнався Вадим.

За словами блогера, водоспад настільки атмосферний, що нагадує декорація з фільму. Вадим поділився кадрами з місця і зазначив, що вода у реальності така ж бірюзова і чиста як на відео – ніяких фільтрів мандрівник не накладав.

Мовиться про п'ятиметровий водоспад Бурбун у каньйоні річки Бобрівка недалеко від села Лисень у Хмельницькій області. З Хмельницького сюди 83 кілометри, а час у дорозі займе близько півтори години. Водоспад є природною пам'яткою України і останніми роками став популярним серед туристів. Саме тому сюди краще їхати рано-вранці, адже навіть о 10:30 на локації було декілька людей, а всього за годину – вже десятки.

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Водоспад Бурбун на Хмельниччині: відео

Довго покупатися в озері не вийде, бо вода тут крижана. Можна лише швиденько зануритися, щоб охолодитися у спекотну погоду. Низька температура води пов'язана з тим, що ущелина сформувалася з кремнієвих порід і ракушняка. Довкола озера є багато дерев і чагарників, які створюють тінь, тож водойма не може прогрітися навіть у дні найпалючішого сонця.

Зверніть увагу! Всього за 30 – 40 кілометрів від Бурбуна розташована славнозвісна Бакота. Тож відвідування водоспаду можна поєднати зі спогляданням неймовірних краєвидів на Дністер. Раніше ми розповідали про 6 небанальних і маловідомих локацій біля Бакоти, які варто побачити туристам.



Водоспад Бурбун / Фото Хмельницької облради

Біля водоспаду є дерев'яні лавки і столи, тож туристи можуть влаштувати тут пікнік. На галявині над водоспадом можна поставити намет і залишитися у цьому казковому місці на ніч.