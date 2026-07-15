Как сообщает Daily Mail, в некоторых странах начали вводить ограничения на количество посетителей, платный вход и онлайн-бронирование. Некоторые пляжи уже полностью распроданы на ближайшие недели, а в отдельных случаях даже до осени.

Почему на популярные пляжи теперь нужно провести бронирование места?

Одной из стран, наиболее активно внедряющих такие правила, стала Италия. Здесь около 20 пляжей уже имеют ограничения на количество посетителей, а попасть на них можно только после предварительного бронирования. Самый известный пример – это пляж Ла-Пелоза на Сардинии, который славится бирюзовой водой и белоснежным песком.

Недавно он даже вошел в десятку лучших пляжей мира по версии Tripadvisor Travellers' Choice Awards Best of the Best. Однако у популярности есть и обратная сторона. На пляже ежедневно могут отдыхать только 1500 человек, а бронирование стоит 3,5 евро с человека. Уже с 14 июля 2026 года обычные места были раскуплены до 12 сентября.

Туристы еще могут попробовать провести бронирование места за два дня до визита, но даже эти квоты быстро заканчиваются. Не все путешественники знают о таких правилах. Один из туристов на Reddit рассказал, что был удивлен необходимостью платить за доступ к пляжу во время своей первой поездки в Италию. Другие пользователи соцсетей также раскритиковали систему бронирования, назвав ее странной и лишающей отдых спонтанности.

Какие еще пляжи работают по системе бронирования?

Ла-Пелоза далеко не единственный пляж с такими правилами. На Сардинии в защищенной бухте Кала-Голорице одновременно могут находиться не более 250 человек. Для бронирования посещения необходимо сделать за три дня, стоимость составляет 7 евро. Для детей до пяти лет и местных жителей вход бесплатный.

Еще один популярный пляж острова Туэрредда. Здесь разрешено находиться максимум 1100 посетителям. Попасть сюда можно только после бронирования, которое действует со 2 июня по 11 октября. Билет стоит 3 евро, а для входа необходимо предъявить QR-код. Также бронирование требуется для пляжей Кала Брандинчи и Лу Импосту. Система работает с 1 июня по 30 сентября, а место стоит 2 евро.

Подобные правила существуют и за пределами Италии. На испанском пляже Praia das Catedrais бронирование обязательно во время Пасхи и с 1 июля по 30 сентября. При этом вход остается бесплатным.

Во Франции система предварительной записи действует на пляже Calanque de Sugiton в Национальном парке Каланке. Ее ввели еще в 2022 году после того, как чрезмерный поток туристов начал вызывать значительную эрозию природного ландшафта. Теперь посещение нужно бронировать за три дня, но бесплатно.

Где придется заплатить даже без бронирования?

Не все популярные пляжи требуют предварительной записи, однако некоторые все же остаются платными. Например, Сендвич-Бэй в графстве Кент в Великобритании расположен на территории частного поместья. Предварительное бронирование здесь не требуется, однако за вход придется заплатить.

Посетители могут приобрести абонемент или оплатить вход непосредственно в день приезда. Стоимость зависит от типа автомобиля и начинается от 5 фунтов стерлингов, а для отдельных транспортных средств достигает 16 фунтов. Для туристов это означает только одно: спонтанно отправиться на заветное побережье становится все сложнее.