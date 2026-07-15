Як повідомляє Daily Mail, в окремих країнах почали запроваджувати обмеження на кількість відвідувачів, платний вхід та онлайн-бронювання. Деякі пляжі вже повністю розкуплені на найближчі тижні, а в окремих випадках навіть до осені.

Чому на популярні пляжі тепер потрібно бронювати місце?

Однією з країн, яка найактивніше впроваджує такі правила, стала Італія. Тут близько 20 пляжів уже мають обмеження на кількість відвідувачів, а потрапити на них можна лише після попереднього бронювання. Найвідоміший приклад – це пляж Ла-Пелоза на Сардинії, який славиться бірюзовою водою та білосніжним піском.

Нещодавно він навіть увійшов до десятки найкращих пляжів світу за версією Tripadvisor Travellers' Choice Awards Best of the Best. Однак популярність має й інший бік. На пляжі щодня можуть відпочивати лише 1500 людей, а бронювання коштує 3,5 євро з особи. Вже з 14 липня 2026 року звичайні місця були розкуплені до 12 вересня.

Туристи ще можуть спробувати забронювати місце за два дні до візиту, але навіть ці квоти швидко закінчуються. Не всі мандрівники знають про такі правила. Один із туристів на Reddit розповів, що був здивований необхідністю платити за доступ до пляжу під час своєї першої поїздки до Італії. Інші користувачі соцмереж також розкритикували систему бронювання, назвавши її дивною та такою, що позбавляє відпочинок спонтанності.

Які ще пляжі працюють за системою бронювання?

Ла-Пелоза далеко не єдиний пляж із такими правилами. На Сардинії захищена бухта Кала Голоріце одночасно приймає не більше 250 людей. Забронювати відвідування можна за три дні, а вартість становить 7 євро. Для дітей до п'яти років і місцевих жителів вхід безкоштовний.

Ще один популярний пляж острова Туерредда. Тут дозволено перебувати максимум 1100 відвідувачам. Потрапити сюди можна лише після бронювання, яке діє з 2 червня до 11 жовтня. Квиток коштує 3 євро, а для входу необхідно показати QR-код. Також бронювання потрібне для пляжів Кала Брандінчі та Лу Імпосту. Система працює з 1 червня до 30 вересня, а місце коштує 2 євро.

Подібні правила існують і за межами Італії. На іспанському пляжі Praia das Catedrais бронювання є обов'язковим під час Великодня та з 1 липня до 30 вересня. Водночас вхід залишається безкоштовним.

У Франції система попереднього запису діє на пляжі Calanque de Sugiton у Національному парку Каланке. Її запровадили ще у 2022 році після того, як надмірний потік туристів почав спричиняти значну ерозію природного ландшафту. Тепер відвідування потрібно бронювати за три дні, але безкоштовно.

Де доведеться заплатити навіть без бронювання?

Не всі популярні пляжі вимагають попереднього запису, однак деякі все ж залишаються платними. Наприклад, Сендвіч-Бей у графстві Кент у Великій Британії розташований на території приватного маєтку. Попереднє бронювання тут не потрібне, однак за вхід доведеться заплатити.

Відвідувачі можуть придбати абонемент або оплатити доступ безпосередньо в день приїзду. Вартість залежить від типу автомобіля та починається від 5 фунтів стерлінгів, а для окремих транспортних засобів сягає 16 фунтів. Для туристів це означає лише одне: спонтанно вирушити на омріяне узбережжя стає дедалі складніше.