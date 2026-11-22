Подробности сообщает издание YowJourney со ссылкой на климатические наблюдения метеорологических служб AEMET и IPMA.

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Где в Европе самый благоприятный климат для купания зимой?

Самые теплые условия в начале зимы фиксируются на юге Тенерифе и Гран-Канарии. Дневная температура воздуха там обычно держится на уровне 21 – 23 градусов, а вода в океане прогревается до 20 – 21 градуса.

Пейзажи Тенерифе / Unsplash

Благодаря горному рельефу южная часть островов лучше защищена от ветров и облачности, что создает благоприятные условия для пребывания у моря.

На других островах архипелага погодные условия имеют свои особенности. На Фуэртевентуре и Лансароте днем фиксируется около 22 градусов, однако там чаще наблюдаются сильные атлантические волны и ветры, а порой возникает калима – пыльная буря из Сахары. В то же время в укромных лагунах или на южных пляжах, такими как Папагайо на Лансароте, сохраняется мягкий микроклимат.

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Особенности Мадейры и охлаждение моря на Кипре

Португальский остров Мадейра немного уступает Канарским островам по стабильности тепла. В Фуншале столбики термометров днем показывают 20 – 21 градус, а океан у побережья сохраняет температуру около 19 – 20,5 градуса.

Купаться здесь комфортно преимущественно в солнечные дни и в защищенных от волн бухтах, поскольку первый месяц зимы на острове сопровождается частыми дождями.

На Кипре морской сезон в декабре фактически подходит к концу. Температура воды и воздуха на острове выравнивается на отметках 17 – 19 градусов, поэтому купаться решаются лишь любители освежающих погружений. Этот направление специалисты советуют выбирать прежде всего ради экскурсий, прогулок по набережным и осмотра исторических достопримечательностей без летней толпы.

Материковая часть Испании подходит только для прогулок

На средиземноморском побережье Испании зимний период мягкий, но совершенно непригодный для пляжа. В Малаге, Аликанте и провинции Мурсия дневные температуры колеблются в пределах 16 – 18 градусов, ночью опускаются до 6 – 9 градусов, а температура морской воды опускается до 15 – 17 градусов.

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Путешественникам, планирующим поездку на материк, рекомендуется учитывать количество осадков. В Аликанте в среднем фиксируется всего четыре дождливых дня в месяц, тогда как в Малаге их бывает до семи.

Аликанте / Unsplash

Еще прохладнее зимой на Балеарских островах и в Каталонии, где воздух редко прогревается выше 15 градусов, а большинство курортных заведений закрывается до весны.

Напомним, ранее мы писали о том, какие теплые направления выбирали туристы в конце осени. Тогда для спокойного отдыха рекомендовали португальский регион Алгарве и Севилью, а также канарский городок Гарачико с его природными вулканическими бассейнами.