Подробиці повідомляє видання YowJourney з посиланням на кліматичні спостереження метеорологічних служб AEMET та IPMA.

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Де у Європі найбільш сприятливий клімат для купання взимку?

Найтепліші умови на початку зими фіксують на півдні Тенерифе та Гран-Канарії. Денна температура повітря там зазвичай тримається на рівні 21 – 23 градуси, а вода в океані прогрівається до 20 – 21 градусів.

Краєвиди Тенерифе / Unsplash

Завдяки гірському рельєфу південна частина островів краще захищена від вітрів і хмарності, що створює сприятливі умови для перебування біля моря.

На інших островах архіпелагу погодні умови мають свої особливості. На Фуертевентурі та Лансароте вдень фіксують близько 22 градусів, проте там частіше спостерігаються сильні атлантичні хвилі та вітри, а часом виникає каліма – пилова буря із Сахари. Водночас у затишних лагунах або на південних пляжах, таких як Папагайо на Лансароте, зберігається м'який мікроклімат.

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Специфіка Мадейри та охолодження моря на Кіпрі

Португальський острів Мадейра трохи поступається Канарам за стабільністю тепла. У Фуншалі стовпчики термометрів удень показують 20 – 21 градус, а океан біля узбережжя зберігає температуру близько 19 – 20,5 градуса.

Заходити у воду тут комфортно переважно в сонячні дні та в закритих від хвиль бухтах, оскільки перший місяць зими на острові супроводжується частими дощами.

На Кіпрі морський сезон у грудні фактично добігає кінця. Температура води та повітря на острові зрівнюється на позначках 17 – 19 градусів, тож плавати наважуються лише любителі освіжаючих занурень. Цей напрямок фахівці радять обирати передусім заради екскурсій, прогулянок набережними та огляду історичних пам'яток без літнього натовпу.

Материкова частина Іспанії підходить лише для прогулянок

На середземноморському узбережжі Іспанії зимовий період є лагідним, але зовсім непридатним для пляжу. У Малазі, Аліканте та провінції Мурсія денні показники коливаються в межах 16 – 18 градусів, уночі опускаються до 6 – 9 градусів, а морська вода вистигає до 15 – 17 градусів.

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Мандрівникам, які планують поїздку на материк, радять враховувати кількість опадів. В Аліканте фіксують у середньому лише чотири дощові дні на місяць, тоді як у Малазі їх буває до семи.

Аліканте / Unsplash

Ще прохолодніше взимку на Балеарських островах та в Каталонії, де повітря рідко прогрівається вище 15 градусів, а більшість курортних закладів зачиняється до весни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які теплі напрямки обирали туристи наприкінці осені. Тоді для спокійного відпочинку рекомендували португальський регіон Алгарве та Севілью, а також канарське містечко Гарачіко з його природними вулканічними басейнами.