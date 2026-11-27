Некоторые из них расположены среди живописных Альп и Пиренеев, пишет Euronews. После зимних прогулок здесь можно отдохнуть в паровой бане или насладиться традиционной скандинавской сауной.

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Какие места стоит добавить в маршрут путешествия по Европе?

Skärgårdens Kanotcenter, Швеция

На шведском острове Ресаре расположена сауна Skärgårdens Kanotcenter, откуда открывается вид на море и острова Стокгольмского архипелага. Здесь организуют сеансы продолжительностью 1,5 часа, а температура внутри помещения поддерживается на уровне +60–80 °C.

Bains Romains de Dorres, Франция

Полюбоваться живописными горными долинами можно прямо из термальных бассейнов Bains Romains de Dorres. Комплекс расположен во французских Пиренеях на высоте 1450 метров над уровнем моря и имеет два открытых бассейна. Вода в них нагревается до +37–40 °C, поэтому купаться можно даже в холодное время года.

Купальни Сечени, Венгрия

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Одним из самых известных термальных комплексов Будапешта является Széchenyi Thermal Bath. Это открытый комплекс с крытыми и открытыми бассейнами. Температура в открытом термальном бассейне составляет +36–38 °C, а в помещениях – от +28 до +40 °C. Вода подается из скважины Святого Иштвана. Она содержит кальций, магний и натрий.

В Венгрии популярны купальни Сечени / Фото из Википедии

Alpenhotel Kitzbühel, Австрия

Рядом с австрийским озером Шварцзее, на горном курорте Кицбюэль, расположена сауна оздоровительного комплекса Alpenhotel Kitzbühel. Она открыта для посетителей круглый год, а температура внутри достигает +90 °C. Место особенное тем, что отсюда открываются панорамные виды на озеро, Кицбюэльские Альпы и горный массив Вильдер-Кайзер.

Emser Therme, Германия

В немецком Бад-Эмсе, славящемся термальными источниками, расположен комплекс Emser Therme. Здесь оборудованы крытые и открытые бассейны, где температура воды составляет от +18 до +38 °C.

Для комфортного посещения в паровой бане следует находиться не дольше 15 минут, а в бассейнах – до 20 минут за один раз. Между сеансами следует делать перерыв на 20–30 минут.