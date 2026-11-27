Деякі з них розташовані серед мальовничих Альп і Піренеїв, пише Euronews. Після зимових прогулянок тут можна відпочити у паровій лазні чи насолодитися традиційною скандинавською сауною.

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Які локації варто додати до подорожі Європою?

Skärgårdens Kanotcenter, Швеція

На шведському острові Ресаре розташована сауна Skärgårdens Kanotcenter, звідки відкривається краєвид на море та острови Стокгольмського архіпелагу. Тут організовують сеанси тривалістю 1,5 години, а температура всередині приміщення підтримується на рівні +60-80 °C.

Bains Romains de Dorres, Франція

Побачити мальовничі гірські долини можна просто з термальних басейнів Bains Romains de Dorres. Комплекс розташований у французьких Піренеях на висоті 1450 метрів над рівнем моря та має два відкриті басейни. Вода в них нагрівається до +37-40°C, тому можна купатися навіть у холодну пору року.

Купальні Сечені, Угорщина

Однією з найвідоміших термальних локацій Будапешта є Széchenyi Thermal Bath. Це відкритий комплекс із критими та відкритими басейнами. Температура у відкритому термальному басейні становить +36-38°C, а в приміщеннях – від +28 до +40°C. Воду подають зі свердловини Святого Іштвана. Вона містить кальцій, магній і натрій.

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В Угорщині популярними є купальні Сечені / Фото з Вікіпедії

Alpenhotel Kitzbühel, Австрія

Поруч з австрійським озером Шварцзеє, у гірському курорті Кіцбюель, розташована сауна оздоровчого комплексу Alpenhotel Kitzbühel. Вона відкрита для відвідувачів упродовж усього року, а температура всередині досягає +90°C. Локація особлива тим, що звідси відкриваються панорами на озеро, Кіцбюельські Альпи та гірський масив Вільдер-Кайзер.

Emser Therme, Німеччина

У німецькому Бад-Емсі, який славиться термальними джерелами, розташований комплекс Emser Therme. Тут облаштовані басейни всередині приміщення та просто неба, де температура води становить від +18 до +38°C.

Для комфортного відвідування у паровій лазні варто перебувати не довше 15 хвилин, а в басейнах – до 20 хвилин за один раз. Між сеансами варто робити перерву на 20 – 30 хвилин.