В квартале Йоркшира снимали "Острые козырьки": чем поражает район Маленькая Германия
- Район Маленькая Германия в Йоркшире известен своими викторианскими зданиями и исторической атмосферой.
- Этот район служил съемочной площадкой для сериала "Острые козырьки" и привлек внимание для экранизации "Хроник Нарнии".
В Йоркшире есть место, которое выглядит так, будто создано именно для исторических фильмов. Район носит название Маленькая Германия и объединяет 55 викторианских зданий, имеющих статус памятников архитектуры.
Все они расположены на небольшой территории в центре города и производят впечатление масштабных декораций, пишет Express.
Как выглядит знаменитый район?
Этот квартал считают одним из самых выразительных в Великобритании. Улицы с каменными фасадами и деталями создают особую атмосферу. Изначально район Маленькая Германия был рыночным городком, который впоследствии превратился в один из центров шерстяной торговли.
Большую роль в этом сыграли немецкие предприниматели, которые увидели потенциал Брэдфорда и перенесли сюда часть своего бизнеса. Они начали активно застраивать территорию между торговыми районами города, возводя склады, которые впоследствии стали архитектурными символами местности.
Район становится локацией для съемок сериалов / Фото Tripadvisor
Впоследствии предприниматели стали влиятельными меценатами. Они финансировали строительство зала Святого Георгия, больницы и Торговую палату Брэдфорта. Современные посетители описывают район как неожиданное открытие. Каменные готические склады на крутом склоне выглядят впечатляюще. Особого колорита здесь добавляет кафе "Мюнхенский дом".
Локация для кино и телевидения
Атмосфера района будто переносит в XVIII – XIX века. Именно поэтому квартал неоднократно становился съемочной площадкой для исторических романов и сериалов. Самый известный пример – сериал ВВС "Острые козырьки". Один из складов на улице Катер использовали как штаб-квартиру Томми Шелби.
"Острые козырьки" снимали в Маленькой Германии / Фото Tripadvisor
А недавно район привлек внимание создателей экранизации "Хроник Нарнии" режиссера Греты Гервиг. Детали проекта не разглашались, но местные жители замечали старинный транспорт, лошадей и съемочное оборудование, что может свидетельствовать о подготовке к сценам.
Сегодня район Маленькая Германия – это то место, где история, архитектура и кинематограф сочетаются в одном пространстве. Именно эта уникальная атмосфера делает квартал одним из самых интересных уголков Йоркшира.
