В квартале Йоркшира снимали "Острые козырьки": чем поражает район Маленькая Германия

В Йоркшире есть место, которое выглядит так, будто создано именно для исторических фильмов. Район носит название Маленькая Германия и объединяет 55 викторианских зданий, имеющих статус памятников архитектуры.

Все они расположены на небольшой территории в центре города и производят впечатление масштабных декораций, пишет Express.

Как выглядит знаменитый район?

Этот квартал считают одним из самых выразительных в Великобритании. Улицы с каменными фасадами и деталями создают особую атмосферу. Изначально район Маленькая Германия был рыночным городком, который впоследствии превратился в один из центров шерстяной торговли.

Большую роль в этом сыграли немецкие предприниматели, которые увидели потенциал Брэдфорда и перенесли сюда часть своего бизнеса. Они начали активно застраивать территорию между торговыми районами города, возводя склады, которые впоследствии стали архитектурными символами местности.



Район становится локацией для съемок сериалов / Фото Tripadvisor

Впоследствии предприниматели стали влиятельными меценатами. Они финансировали строительство зала Святого Георгия, больницы и Торговую палату Брэдфорта. Современные посетители описывают район как неожиданное открытие. Каменные готические склады на крутом склоне выглядят впечатляюще. Особого колорита здесь добавляет кафе "Мюнхенский дом".

Локация для кино и телевидения

Атмосфера района будто переносит в XVIII – XIX века. Именно поэтому квартал неоднократно становился съемочной площадкой для исторических романов и сериалов. Самый известный пример – сериал ВВС "Острые козырьки". Один из складов на улице Катер использовали как штаб-квартиру Томми Шелби.



"Острые козырьки" снимали в Маленькой Германии / Фото Tripadvisor

А недавно район привлек внимание создателей экранизации "Хроник Нарнии" режиссера Греты Гервиг. Детали проекта не разглашались, но местные жители замечали старинный транспорт, лошадей и съемочное оборудование, что может свидетельствовать о подготовке к сценам.

Сегодня район Маленькая Германия – это то место, где история, архитектура и кинематограф сочетаются в одном пространстве. Именно эта уникальная атмосфера делает квартал одним из самых интересных уголков Йоркшира.

Известный сериал "Бриджертоны" снимали в семи местах Англии, которые можно посетить, пишет BBC. К локациям вошли Лондон, Чатем, Бат, Йорк, Оксфордшир, Суррей и Бакингемшир. Каждое место имеет свои особенности, например дворец Кью в Лондоне, историческая верфь Чатема, Royal Crescent в Бате и замок Говард в Йорке, которые обеспечивают аутентичную атмосферу эпохи Регентства для посетителей.

Где еще снимали популярные фильмы и сериалы?