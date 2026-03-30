Самый счастливый город Британии стал местом съемок нового сериала о "Гарри Поттере"

Съемки нового сериала о "Гарри Поттере" проходят в нескольких регионах Великобритании, в частности в Лондоне, Гартфордшире, Девоне и Корнуолле. Одной из ключевых локаций стал городок Скиптон.

Уже большинство знает, что стартовали съемки нового сериала "Гарри Поттер". Постепенно появляются детали об актерском составе: нам уже начинают показывать, кто именно сыграет культовых персонажей. Ниже же мы рассказываем, где именно проходят съемки этого долгожданного проекта и какие локации выбрали создатели сериала, со ссылкой на Mirror.

Смотрите также За кадром "Грешников": какие реальные локации стали местом съемок культового фильма

Где снимают новый сериал "Гарри Поттер"?

Съемки нового сериала проходят в разных уголках Великобритании: от Лондона до Девона и Корнуолла. Но особое внимание привлек небольшой городок Скиптон. Этот уютный рыночный город в Северном Йоркшире стал неожиданной локацией для съемок.

Как выглядит Скиптон: смотреть видео

Местные были приятно удивлены, когда увидели съемочную группу на улицах города. Скиптон известен как "ворота в Долины" благодаря близости к национальному парку Yorkshire Dales National Park. Здесь расположен почти тысячелетний средневековый замок, атмосферные мощеные улицы и живописные пейзажи – все это делает город идеальным местом для магического мира.

Как выглядит замок в городе

Съемки, в частности, проходили на одной из жилых улиц, где актеры выполняли сцены с волшебными заклинаниями. Хотя продюсеры пока не раскрывают всех деталей, появление такого масштабного проекта уже вызвало ажиотаж среди местных.

Кроме съемок, город привлекает туристов своим историческим центром, независимыми магазинами, уютными кафе и каналом Лидс-Ливерпуль, вдоль которого можно прогуляться. Особенно популярным является местный рынок, который работает еще со средневековых времен.

Смотрите также По следам Ди Каприо: где в реальной жизни увидеть локации из фильма "Одна битва за другой"

Интересно, что в 2025 году город признали самым счастливым местом для жизни в Великобритании, рассказывает BBC. Город получил высокие оценки за доступ к природе, большое количество зеленых зон, дружескую атмосферу среди жителей и наличие важной инфраструктуры, в частности школ.

В то же время несколько ниже оказались показатели по возможностям трудоустройства. Скиптон опередил в рейтинге даже престижные районы Лондона и другие популярные города. Эксперты отмечают, что его привлекательность объясняется сочетанием живописной природы, удобного расположения и сильного ощущения сообщества.

Где снимали другие популярные сериалы и фильмы?