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Тарас Михавко родился 30 мая 2005 года в селе Доброгостов Дрогобычского района Львовской области. Футболист играет на позиции защитника и выступает за киевское "Динамо". Свою футбольную карьеру Михавко начал в ДЮФШ "Скала" из Моршина.

После одного сезона в детско-юношеской футбольной лиге он в 15-летнем возрасте перешел в ФК "Львов". Впоследствии спортсмен оказался в киевском "Динамо", где сначала выступал за юношескую команду, а затем закрепился в основном составе. В сезоне 2024/2025 Михавко вместе с киевлянами стал чемпионом Украины.

По итогам сезона его признали лучшим молодым футболистом украинской Премьер-лиги. Также Михавко выступает за сборную Украины. Сегодня, 17 ноября, футболист должен сыграть в составе национальной команды против сборной Грузии.

Что известно о родном селе футболиста?

Доброгостов расположен примерно в 13 километрах от Дрогобыча. История населенного пункта уходит корнями в княжеские времена, а первое письменное упоминание о нем датируется 1175 годом. Существует несколько версий происхождения названия села. Согласно одной из них, через Доброгостов проходил торговый путь, по которому путешествовали купцы и чумаки.

Они останавливались у большого колодца, чтобы напоить волов и отдохнуть. Местные жители гостеприимно принимали путников, отсюда и могло появиться название Доброгостов. По другому преданию, основателем поселения был человек по имени Доброгост, известный своей щедростью.

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Село имеет и заметную культурную историю. В 1906 году здесь было основано общество "Просвита", первым председателем которого стал Василий Мотуз. Уже через год в его состав входили 96 активных сторонников, а в местном читальном зале собрали более сотни книг и газет. Также из Доброгостова родом Иван Боберский – известный организатор сокольско-сечевого движения и физкультурной жизни в Галичине.

Где находится Доброгостов: смотреть на картах

Что посмотреть туристам в Дрогобыче?

При посещении Дрогобыча туристам стоит обратить внимание на несколько исторических достопримечательностей города.

Церковь святого Юра

Это один из самых ценных деревянных архитектурных памятников Дрогобыча. Храм существовал еще с середины XV века, однако в XVII веке его расширили, использовав деревянную церковь, привезенную из села Надиево в Ивано-Франковской области. Сооружение возвели без единого гвоздя, используя специальные деревянные колья.

Церковь святого Юра в Дрогобыче / фото И. Гвоздецкий

Внутри сохранились иконостас и росписи XVII века, автором которых был народный художник Стефан Медицкий. Церковь святого Юра вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО среди украинских деревянных церквей. Ее можно найти на улице Солоный Ставок, 23.

Дрогобычская ратуша

Еще одна интересная остановка – городская ратуша на площади Рынок. Первое здание магистрата появилось здесь еще в XV веке, однако оно было деревянным. Современное здание возвели в начале XX века. На башне ратуши расположены старинные часы, которые отбивают время каждые 15 минут. Также желающие могут подняться на смотровую площадку. Для этого придется преодолеть 156 ступенек, зато оттуда открывается панорама Дрогобыча.

Ратуша в Дрогобыче / фото Андрея Петрунина

Костел святого Варфоломея и колокольня

Это одни из старейших архитектурных сооружений города. Строительство костела началось в конце XIV века. Его архитектура сочетает готический стиль с барочными росписями интерьера. Рядом расположена каменная колокольня, которая имеет явные черты оборонительного сооружения.

Памятник Юрию Дрогобычу с колокольней костела Варфоломея / фото Игорь Гвоздецкий

На одной из ее стен установлена памятная доска, посвященная захвату укреплений казацко-крестьянскими войсками во время Национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого. Неподалеку также стоит памятник Юрию Дрогобычу – выдающемуся ученому XV века, уроженцу города и первому украинскому автору печатной книги.