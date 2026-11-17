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Тарас Михавко народився 30 травня 2005 року в селі Доброгостів Дрогобицького району Львівської області. Футболіст грає на позиції захисника і виступає за київське "Динамо". Свою футбольну кар'єру Михавко розпочав у ДЮФШ "Скала" з Моршина.

Після одного сезону в дитячо-юнацькій футбольній лізі він у 15-річному віці перейшов до ФК "Львів". Згодом спортсмен опинився в київському "Динамо", де спочатку виступав за юнацьку команду, а потім закріпився в основному складі. У сезоні 2024/2025 Михавко разом із киянами став чемпіоном України.

За підсумками сезону його визнали найкращим молодим футболістом української Прем'єр-ліги. Також Михавко виступає за збірну України. Сьогодні, 17 листопада, футболіст має зіграти у складі національної команди проти збірної Грузії.

Що відомо про рідне село футболіста?

Доброгостів розташований приблизно за 13 кілометрів від Дрогобича. Історія населеного пункту сягає княжих часів, а перша письмова згадка про нього датується 1175 роком. Існує кілька версій походження назви села. За однією з них, через Доброгостів проходив торговий шлях, яким подорожували купці та чумаки.

Вони зупинялися біля великої криниці, щоб напоїти волів і відпочити. Місцеві жителі гостинно приймали подорожніх, звідси й могла з'явитися назва Доброгостів. За іншим переказом, засновником поселення був чоловік на ім'я Доброгост, відомий своєю щедрістю.

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Село має і помітну культурну історію. У 1906 році тут заснували товариство "Просвіта", першим головою якого став Василь Мотуз. Уже за рік його членами були 96 активних прихильників, а в місцевій читальні зібрали понад сотню книг і газет. Також із Доброгостова походить Іван Боберський – відомий організатор сокільсько-січового руху та фізкультурного життя в Галичині.

Де розташований Доброгостів: дивитись на картах

Що подивитися туристам у Дрогобичі?

За нагоди відвідати Дрогобич туристам варто звернути увагу на кілька історичних пам'яток міста.

Церква святого Юра

Це одна з найцінніших дерев'яних архітектурних пам'яток Дрогобича. Храм існував ще із середини 15 століття, однак у 17 столітті його розширили, використавши дерев'яну церкву, привезену із села Надієво на Івано-Франківщині. Споруду звели без жодного цвяха, використовуючи спеціальні дерев'яні кілки.

Церква святого Юра у Дрогобичі / фото І. Гвоздецький

Всередині збереглися іконостас та розписи 17 століття, автором яких був народний маляр Стефан Медицький. Церква святого Юра увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО серед українських дерев'яних церков. Її можна знайти на вулиці Солоний Ставок, 23.

Дрогобицька ратуша

Ще одна цікава зупинка – міська ратуша на площі Ринок. Перша будівля магістрату з'явилася тут ще у 15 столітті, проте була дерев'яною. Сучасну споруду звели на початку 20 століття. На вежі ратуші розташований старовинний годинник, який відбиває час кожні 15 хвилин. Також охочі можуть піднятися на оглядовий майданчик. Для цього доведеться подолати 156 сходинок, зате звідти відкривається панорама Дрогобича.

Ратуша у Дрогобичі / фото Andrii Petrunin

Костел святого Варфоломія та дзвіниця

Це одні з найстаріших архітектурних споруд міста. Будівництво костелу розпочалося наприкінці 14 століття. Його архітектура поєднує готичний стиль із бароковими розписами інтер'єру. Поруч розташована мурована дзвіниця, яка має виразні риси оборонної споруди.

Пам'ятник Юрію Дрогобичу із дзвіницею костелу Варфоломія / фото Ігор Гвоздецький

На одній із її стін є пам'ятна дошка, присвячена здобуттю укріплень козацько-селянськими військами під час Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Неподалік також стоїть пам'ятник Юрію Дрогобичу – видатному вченому 15 століття, уродженцю міста та першому українському авторові друкованої книги.