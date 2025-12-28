Где родился Тарас Цимбалюк и что можно увидеть в родном городе героя шоу "Холостяк"

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский. Это в Черкасской области, в каких-то 150 километрах от Киева.

Именно этот город над Росью стал стартом пути актера, который в 2025 году стал главным героем шоу "Холостяк". А чем он интересен для туристов, расскажет 24 Канал со ссылкой на UkrainaIncognita.

Родной город героя "Холостяка": чем поражает туристов Корсунь-Шевченковский?

Главная локация, которую стоит увидеть в регионе города Корсунь-Шевченковский – это государственный историко-культурный заповедник площадью более 100 гектаров. Он объединяет именно, собственно, город и окрестные села Стеблев, Квитки и Выграев, как пишет ТСН.

В центре заповедника – дворцово-парковый ансамбль Понятовских-Лопухиных XVIII – XIX веков. Здесь можно увидеть классицистический дворец над скалистым берегом Роси с тремя флигелями. Внутри же – музей истории Корсунь-Шевченковской битвы с экспозицией об одной из ключевых танковых операций Второй мировой войны.

Вокруг дворца простирается ландшафтный парк, заложенный еще в 1780-х годах. В парке есть красивые пруды, острова, романтические мостики и красивые скалистые берега, между которыми Рось прорезает гранитный каньон. Здесь растут около 300 видов деревьев и кустов.

К слову, особенно известной является гора Янталка, полностью засаженная сиренью – так что весной она превращается в фиолетовое море. В общем парк создает идеальные кадры для прогулок, съемок и сториз – именно такие пейзажи часто показывают в тревел-видео о Черкасской области.

И это еще далеко не все. В заповеднике работают мемориальные музеи Ивана Нечуя-Левицкого в Стеблове, автора "Кайдашевой семьи" (по которой сняли, к слову, сериал "Поймать Кайдаша", где также одну из главных ролей исполнил Тарас Цимбалюк) и композитора Кирилла Стеценко в Выграеве.

Оба села расположены в нескольких километрах от Корсуня, поэтому их легко скомбинировать в один маршрут выходного дня. Это шанс не только увидеть родину известного актера, но и почувствовать среду, в которой формировались классики украинской литературы и музыки.

