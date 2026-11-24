23 ноября 2026 года Святослав Михайлюк установил рекорд результативности среди украинских баскетболистов в истории НБА. В матче за "Юту" против "Даллас Маверикс" он набрал 39 очков, в том числе реализовал 10 трехочковых бросков. Несмотря на результативную игру украинца, его команда уступила соперникам со счетом 114:116.

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Сам Святослав Михайлюк родился 10 июня 1997 года в Черкассах. Баскетболом начал заниматься еще в родном городе, где выступал за команду "Черкасские Мавпы". В 17 лет переехал в США и поступил в Канзасский университет, где играл за университетскую команду.

В 2018 году баскетболиста выбрали на драфте НБА под 47-м номером. За время выступлений в лиге он играл за несколько клубов, а в 2024 году стал чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс". А какие интересные места стоит посетить в Черкассах и какие из них имеют особую историю – рассказываем далее.

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Какие интересные факты стоит знать о Черкассах?

1. Черкассы стали областным центром только в 1954 году

Именно тогда была образована Черкасская область. На тот момент город был крупнейшим населенным пунктом региона, где проживало около 80 тысяч человек.

2. В Черкассах был убит казацкий гетман

По одной из версий, в 1593 году в черкасской корчме погиб Крыштоф Косинский – организатор казацкого восстания против шляхты и администрации Речи Посполитой. Его убили во время нападения людей князя Александра Вишневецкого.

3. В городе работал один из крупнейших рафинадных заводов Российской империи

В 1854 году в Черкассах построили рафинадный завод, который на тот момент был одним из крупнейших в Российской империи и единственным в Украине.

4. Первый черкасский кинотеатр открыли в обычной квартире

Он появился в 1908 году на современной улице Байды-Вишневецкого. Семья купца Балахова объединила две комнаты своей квартиры и обустроила там кинозал на 120 мест.

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Где находятся Черкассы: смотреть на картах

Что посмотреть туристам в Черкассах?

1. Дом Щербины

Этот особняк построили в 1892 году для местного предпринимателя Щербины. Изначально вокруг него была большая усадьба с несколькими флигелями, конюшнями, садом и фонтаном. В начале 20 века здание передали в аренду земской управе, а с 1970 года здесь работает Дворец бракосочетаний.

Дом Щербины / фото Myroslava Marych

2. Бывшая гостиница "Славянская"

Здание построил черкасский предприниматель Скорина в конце XIX века. Оно отличается псевдоготическим стилем и многочисленными шпилями. Это один из архитектурных памятников, на который стоит обратить внимание во время прогулки по центру города.

Бывшая гостиница "Славянская" / фото SNCH

3. Дом, в котором останавливался Тарас Шевченко

На углу улиц Крещатик и Байды-Вишневецкого расположен бывший дом братьев Цибульских. В 1852 году здесь останавливался Тарас Шевченко. Сейчас в здании работает музей "Кобзаря".

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Дом, в котором останавливался Тарас Шевченко / фото Turzh

4. Михайловский собор

Это одна из крупнейших православных церквей Украины. Высота сооружения составляет 72 метра, длина 58 метров, а ширина 53 метра. Собор расположен недалеко от центра города и заметно выделяется своими масштабами.

Михайловский собор / фото Artemco

5. Холм Славы

Холм Славы – это мемориальный комплекс в Черкассах, посвященный горожанам, погибшим во время Второй мировой войны, и воинам, павшим в боях за город. Его возвели в 1965 году, а через десять лет реконструировали.