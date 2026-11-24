23 листопада 2026 року Святослав Михайлюк встановив рекорд результативності серед українських баскетболістів в історії НБА. У матчі за "Юту" проти "Даллас Маверікс" він набрав 39 очок, а саме влучив 10 триочкових кидків. Попри результативну гру українця, його команда поступилася суперникам із рахунком 114:116.

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Сам Святослав Михайлюк народився 10 червня 1997 року в Черкасах. Баскетболом почав займатися ще в рідному місті, де виступав за команду "Черкаські Мавпи". У 17 років переїхав до США та вступив до Канзаського університету, де грав за університетську команду.

У 2018 році баскетболіста обрали на драфті НБА під 47-м номером. За час виступів у лізі він грав за кілька клубів, а у 2024 році став чемпіоном НБА у складі "Бостон ". А які цікаві місця варто відвідати у Черкасах і що з них має особливу історію – розповідаємо далі.

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Які цікаві факти варто знати про Черкаси?

1. Черкаси стали обласним центром лише у 1954 році

Саме тоді утворили Черкаську область. На той час місто було найбільшим населеним пунктом регіону, де проживало близько 80 тисяч людей.

2. У Черкасах вбили козацького гетьмана

За однією з версій, у 1593 році в черкаській корчмі загинув Криштоф Косинський – організатор козацького повстання проти шляхти та адміністрації Речі Посполитої. Його вбили під час нападу людей князя Олександра Вишневецького.

3. У місті працював один із найбільших рафінадних заводів Російської імперії

У 1854 році в Черкасах збудували рафінадний завод, який на той час був одним із найбільших у Російській імперії та єдиним в Україні.

4. Перший черкаський кінотеатр відкрили у звичайній квартирі

Він з'явився у 1908 році на сучасній вулиці Байди-Вишневецького. Родина купця Балахова об'єднала дві кімнати своєї квартири та облаштувала там кінозал на 120 місць.

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Де розташовані Черкаси: дивитись на картах

Що подивитися туристам у Черкасах?

1. Будинок Щербини

Цей особняк звели у 1892 році для місцевого підприємця Щербини. Спочатку навколо нього була велика садиба з кількома флігелями, стайнями, садом і фонтаном. На початку 20 століття будівлю передали в оренду земській управі, а з 1970 року тут працює Палац одружень.

Будинок Щербини / фото Myroslava Marych

2. Колишній готель "Слов'янський"

Будівлю звів черкаський підприємець Скорина наприкінці 19 століття. Вона вирізняється псевдоготичним стилем і численними шпилями. Це одна з архітектурних пам'яток, на яку варто звернути увагу під час прогулянки центром міста.

Колишній готель "Слов'янський" / фото SNCH

3. Будинок, у якому зупинявся Тарас Шевченко

На розі вулиць Хрещатик та Байди-Вишневецького розташований колишній будинок братів Цибульських. У 1852 році тут зупинявся Тарас Шевченко. Нині в будівлі працює музей "Кобзаря".

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Будинок, у якому зупинявся Тарас Шевченко / фото Turzh

4. Михайлівський собор

Це одна з найбільших православних церков України. Висота споруди становить 72 метри, довжина 58 метрів, а ширина 53 метри. Собор розташований неподалік центру міста та помітно вирізняється своїми масштабами.

Михайлівський собор / фото Artemco

5. Пагорб Слави

Пагорб Слави – це меморіальний комплекс у Черкасах, присвячений містянам, які загинули під час Другої світової війни, та воїнам, полеглим у боях за місто. Його звели у 1965 році, а через десять років реконструювали.