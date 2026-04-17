Нельзя так просто взять и не знать, где родился актер, который стал лицом этого мема

"Нельзя так просто взять и..." – это отрывок фразы Боромира из "Властелина колец", ставший одним из самых известных в интернете мемов. А персонажа этого сыграл британский актер Шон Бин.

Но мало кто знает, где именно он родился – а речь идет о промышленном сердце Йоркшира в Англии городе Шеффилд. Благодаря материалам viator.com расскажем об этом подробнее.

Шон Марк Бин родился 17 апреля 1959 года в районе Хандсворт в Шеффилде – городе на юге Йоркшира, как указано на портале IMDB, который уже более тысячи лет является центром металлообработки и сталелитейной промышленности. Его отец, собственно, имел мастерскую по металлоконструкциям.

Что и говорить, если сам Шон после школы некоторое время учился на сварщика. Но потом резко изменил свою жизнь и перспективы, поступив в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, а затем и войдя в когорту самых известных в мире актеров кино и театра.

Та сцена, ставшая мемом, была в фильме The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 года. Боромир там говорит: "Нельзя так просто взять и войти в Мордор". Кадры с этой репликой приобрели отдельную культурную жизнь в интернете с начала 2010-х, а первые несколько слов стали шаблоном для тысяч вариаций мемов на любую тему.

Тот самый отрывок из "Властелина колец", из которого родился популярный мем

Сам Шон Бин в 2015 году признавал, что этот мем стал его самым узнаваемым наследием. Наряду, конечно, еще с одной особенностью, которую сложно было не заметить – смертями персонажей Бина в каждом втором фильме.

Что же касается Шеффилда, то он не является типичной туристической точкой Англии. Но, возможно, именно это и делает его аутентичным и незатертым для тех, кому надоел стандартный маршрут Лондон – Оксфорд – Эдинбург.

В Шеффилде население чуть более полумиллиона, город среди восьми крупнейших в Англии. И несмотря на стабильный промышленный имидж, его считают одним из самых зеленых в Европе – парки и леса занимают более 60% территории города.

Прогулка по Шеффилду, где родился Шон Бин

Для туристов здесь есть несколько интересных точек. Это замок Шеффилда – от него остались подвалы, где когда-то удерживали королеву Марию Стюарт. Это Kelham Island Museum – один из лучших музеев индустриального наследия Британии, где можно увидеть "живые" паровые машины. А также Botanical Gardens – викторианский ботанический сад в центре города, и Crucible Theatre – легендарный театр, известный и как домашняя арена чемпионата мира по снукеру.

