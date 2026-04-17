Нельзя так просто взять и не знать, где родился актер, который стал лицом этого мема
- Шон Бин, известный британский актер, родился 17 апреля 1959 года в районе Хандсворт в Шеффилде в Англии.
- Именно его роль Боромира в фильме "Властелин колец" родила популярный мем "Нельзя так просто взять и...".
Именно его роль Боромира в фильме "Властелин колец" родила популярный мем "Нельзя так просто взять и...".
Но мало кто знает, где именно он родился – а речь идет о промышленном сердце Йоркшира в Англии городе Шеффилд.
Где родился звезда "Властелина колец" Шон Бин, который стал безумно известным благодаря мему?
Шон Марк Бин родился 17 апреля 1959 года в районе Хандсворт в Шеффилде – городе на юге Йоркшира, как указано на портале IMDB, который уже более тысячи лет является центром металлообработки и сталелитейной промышленности. Его отец, собственно, имел мастерскую по металлоконструкциям.
Что и говорить, если сам Шон после школы некоторое время учился на сварщика. Но потом резко изменил свою жизнь и перспективы, поступив в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, а затем и войдя в когорту самых известных в мире актеров кино и театра.
Та сцена, ставшая мемом, была в фильме The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 года. Боромир там говорит: "Нельзя так просто взять и войти в Мордор". Кадры с этой репликой приобрели отдельную культурную жизнь в интернете с начала 2010-х, а первые несколько слов стали шаблоном для тысяч вариаций мемов на любую тему.
Тот самый отрывок из "Властелина колец", из которого родился популярный мем
Сам Шон Бин в 2015 году признавал, что этот мем стал его самым узнаваемым наследием. Наряду, конечно, еще с одной особенностью, которую сложно было не заметить – смертями персонажей Бина в каждом втором фильме.
Что же касается Шеффилда, то он не является типичной туристической точкой Англии. Но, возможно, именно это и делает его аутентичным и незатертым для тех, кому надоел стандартный маршрут Лондон – Оксфорд – Эдинбург.
В Шеффилде население чуть более полумиллиона, город среди восьми крупнейших в Англии. И несмотря на стабильный промышленный имидж, его считают одним из самых зеленых в Европе – парки и леса занимают более 60% территории города.
Прогулка по Шеффилду, где родился Шон Бин
Для туристов здесь есть несколько интересных точек. Это замок Шеффилда – от него остались подвалы, где когда-то удерживали королеву Марию Стюарт. Это Kelham Island Museum – один из лучших музеев индустриального наследия Британии, где можно увидеть "живые" паровые машины. А также Botanical Gardens – викторианский ботанический сад в центре города, и Crucible Theatre – легендарный театр, известный и как домашняя арена чемпионата мира по снукеру.
Какие еще неординарные туристические магниты Англии стоит посетить?
Давдейл на границе Дербишира и Стаффордшира – это живописное ущелье с рекой Дав, известное скалами-"шпилями" и старинными каменными бродами, по которым до сих пор ходят туристы вместо мостов. Местность является одной из самых популярных пешеходных локаций страны.
Бургли-хаус в Линкольншире – это роскошный дворец XVI века, возведенный для лорда-казначея королевы Елизаветы I. В 2025 году он стал особенно популярным после выхода на Netflix фильма "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, снятого именно здесь.
Частые вопросы
Где родился Шон Бин, известный актер из "Властелина колец"?
Шон Бин родился 17 апреля 1959 года в районе Хандсворт в Шеффилде – городе на юге Йоркшира, который известен металлообработкой и сталелитейной промышленностью.
Как Шон Бин стал известным благодаря мемам?
Шон Бин стал известным благодаря сцене из фильма The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 года, где его персонаж Боромир говорит: "Нельзя так просто взять и войти в Мордор". Эта фраза стала основой для популярных мемов в интернете.
Чем Шеффилд привлекает туристов?
Шеффилд не является типичной туристической точкой из-за промышленного имиджа, но он привлекает аутентичностью и незатертостью. Город известен зелеными зонами, которые занимают более 60% его территории. Также здесь есть интересные локации, такие как замок Шеффилда, Kelham Island Museum и Botanical Gardens.