Але мало хто знає, де саме він народився – а мовиться про промислове серце Йоркширу в Англії місто Шеффілд. Завдяки матеріалам viator.com розповімо про це докладніше.

Де народився зірка "Володаря перснів" Шон Бін, який став шалено відомим завдяки мему?

Шон Марк Бін народився 17 квітня 1959 року у районі Гандсворт у Шеффілді – місті на півдні Йоркширу, як вказано на порталі IMDB, яке вже понад тисячу років є центром металообробки та сталеливарної промисловості. Його батько, власне, мав майстерню з металоконструкцій.

Що й казати, якщо сам Шон після школи певний час вчився на зварювальника. Але потім рвучко змінив своє життя та перспективи, вступивши до Королівської академії драматичного мистецтва у Лондоні, а згодом й увійшовши до когорти найвідоміших у світі акторів кіно і театру.

Та сцена, що стала мемом, була у фільмі The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 року. Боромир там каже: "Не можна так просто взяти і увійти у Мордор". Кадри з цією реплікою набули окремого культурного життя в інтернеті з початку 2010-х, а перші кілька слів стали шаблоном для тисяч варіацій мемів на будь-яку тему.

Той самий уривок із "Володаря перснів", з якого народився популярний мем

Сам Шон Бін у 2015 році визнавав, що цей мем став його найвпізнаванішою спадщиною. Поряд, звісно, ще з однією особливістю, яку складно було не помітити – смертями персонажів Біна у кожному другому фільмі.

Що ж стосується Шеффілда, то він не є типовою туристичною точкою Англії. Але, можливо, саме це й робить його автентичним і незатертим для тих, кому набрид стандартний маршрут Лондон – Оксфорд – Единбург.

У Шеффілді населення трохи понад пів мільйона, місто серед восьми найбільших в Англії. І попри стабільний промисловий імідж, його вважають одним із найзеленіших у Європі – парки та ліси займають понад 60% території міста.

Прогулянка по Шеффілду, де народився Шон Бін

Для туристів тут є кілька цікавих точок. Це замок Шеффілда – від нього залишилися підвали, де колись утримували королеву Марію Стюарт. Це Kelham Island Museum – один із найкращих музеїв індустріальної спадщини Британії, де можна побачити "живі" парові машини. А також Botanical Gardens – вікторіанський ботанічний сад у центрі міста, і Crucible Theatre – легендарний театр, відомий і як домашня арена чемпіонату світу зі снукеру.

