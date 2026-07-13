А также, конечно же, посетить места, где рождались гениальные шедевры Скорика. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что самое важное стоит знать о Мирославе Скорике?

Легендарный украинский композитор Мирослав Скорик, чья гениальная "Мелодия" заставляет учащенно биться миллионы сердец по всему миру, родился 13 июля 1939 года в самом сердце Галичины. Львов – город, где начался его жизненный и творческий путь, и сегодня приглашает путешественников пройтись по следам большого маэстро, почувствовать дух его эпохи и открыть для себя удивительные места, навсегда запечатлевшие память о выдающемся музыканте.

Как сообщает биографический портал композитора myroslavskoryk.com, будущий гений украинской классики появился на свет в интеллигентной львовской семье. Его судьба была тесно переплетена с музыкальной историей города – первой, кто заметил исключительный талант маленького Мирослава, была его двоюродная бабушка, знаменитая оперная дива Соломия Крушельницкая.

Именно она посоветовала родителям отдать мальчика в музыкальную школу. Несмотря на жестокие советские репрессии и депортацию семьи в Сибирь в 1947 году, Скорик вернулся в родной Львов в 1955 году, где продолжил обучение в консерватории имени Николая Лысенко под руководством выдающихся профессоров Станислава Людкевича, Романа Симовича и Адама Солтиса. Здесь он творил, преподавал и черпал вдохновение в неповторимой атмосфере галицкой столицы.

Мирослав Скорик, "Мелодия": смотрите видео LvivNationalPhilharmonic

Интересный факт: помимо музыки у композитора была неожиданная страсть – он был заядлым грибником. Вместе с друзьями и коллегами Скорик мог часами бродить по карпатским лесам возле Сколе, о чем он сам рассказывал в "Интервью из Украины", после чего компания собиралась на семейной даче в Дубине, где маэстро с удовольствием готовил собранные лесные трофеи.

Где найти любимый рояль Скорика и другие туристические места?

Львовская национальная филармония, которая с 2021 года гордо носит имя Мирослава Скорика, является главным оплотом памяти о композиторе. В стенах учреждения до сих пор сохранился аутентичный рабочий кабинет мастера.

Там стоит тот самый легендарный рояль, на клавишах которого Скорик исполнял свои шедевры, как пишет "Суспільне Львів", а также хранятся его уникальные рукописи. Традиционно каждый год 13 июля, в день рождения маэстро, филармония завершает свой концертный сезон грандиозным вечером в его память.

Для туристов, желающих проникнуться энергетикой Львова Мирослава Скорика, обязательным пунктом маршрута является Музыкально-мемориальный музей Соломии Крушельницкой на улице, носящей ее имя. Этот дом пронизан духом семьи, подарившей миру невероятные таланты.

После прогулки по уютным улочкам центра города стоит посетить величественную Львовскую национальную оперу, где в свое время ставили знаменитую оперу Скорика "Моисей".

Финальной точкой памятного маршрута является Лычаковское кладбище – один из самых красивых некрополей Европы. Именно там, на поле почетных захоронений, нашел свой последний пристанище великий композитор.