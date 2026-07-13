А також, звісно, відвідати місця, де народжувалися геніальні шедеври Скорика. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що найважливіше варто знати про Мирослава Скорика?

Легендарний український композитор Мирослав Скорик, чия геніальна "Мелодія" змушує пришвидшено битися мільйони сердець по всьому світу, народився 13 липня 1939 року у самому серці Галичини. Львів – місто, де розпочався його життєвий та творчий шлях, і сьогодні запрошує мандрівників пройтися стежками великого маестро, відчути дух його епохи та відкрити для себе дивовижні локації, що назавжди закарбували пам'ять про видатного музиканта.

Як повідомляє біографічний портал композитора myroslavskoryk.com, майбутній геній української класики з'явився на світ в інтелігентній львівській родині. Його доля була тісно переплетена з музичною історією міста – першою винятковий хист маленького Мирослава помітила його двоюрідна бабуся, славетна оперна діва Соломія Крушельницька.

Саме вона порадила батькам віддати хлопчика до музичної школи. Попри жорстокі радянські репресії та депортацію родини до Сибіру в 1947 році, Скорик повернувся до рідного Львова у 1955, де продовжив навчання у консерваторії імені Миколи Лисенка під керівництвом видатних професорів Станіслава Людкевича, Романа Симовича та Адама Солтиса. Тут він творив, викладав та надихався неповторною атмосферою галицької столиці.

Мирослав Скорик, "Мелодія": дивіться відео LvivNationalPhilharmonic

Цікавий факт: поза музикою композитор мав несподівану пристрасть – він був затятим грибником. Разом із друзями та колегами Скорик міг годинами блукати карпатськими лісами біля Сколе, про що сам розповідав в "Інтерв'ю з України", після чого компанія збиралася на родинній дачі у Дубині, де маестро залюбки готував зібрані лісові трофеї.

Де шукати улюблений рояль Скорика та інші туристичні місця?

Львівська національна філармонія, яка з 2021 року гордо зветься іменем Мирослава Скорика, є головним форпостом пам'яті про композитора. У стінах закладу досі збережено автентичний робочий кабінет митця.

Там стоїть той самий легендарний рояль, на клавішах якого Скорик виконував свої шедеври, як пише "Суспільне Львів", а також зберігають його унікальні рукописи. Традиційно щороку 13 липня, у день народження маестро, філармонія закриває свій концертний сезон грандіозним вечором його пам'яті.

Для туристів, які прагнуть відчути енергетику Львова Мирослава Скорика, обов'язковим пунктом маршруту є Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької на вулиці її імені. Цей будинок наповнений духом родини, яка дала світові неймовірні таланти.

Після прогулянки затишними вуличками середмістя варто завітати до величної Львівської національної опери, де свого часу ставили знамениту оперу Скорика "Мойсей".

Фінальною точкою пам'ятного маршруту є Личаківське кладовище – один із найкрасивіших некрополів Європи. Саме там на полі почесних поховань знайшов свій останній спочинок великий композитор.