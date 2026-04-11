Не в Киеве: где родился Melovin и какие 5 небанальных изюминок этого города следует увидеть каждому

Константин Бочаров – популярный украинский певец, известный всему миру как Melovin. И многие думают, что он киевлянин по происхождению.

Но правда в том, что родился Melovin в Одессе. Со ссылкой на Суспільне рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Вместо автобусов – лодки: откройте для себя три уникальных локации Одесской области

Одесса – это гораздо больше, чем море и Потемкинская лестница: какие 3 необычные локации там стоит увидеть?

Melovin (Константин Бочаров) – участник Евровидения 2018 от Украины, победитель многочисленных музыкальных конкурсов и один из самых ярких сценических образов отечественной поп-сцены. А родился он 11 апреля 1997 года в знаменитом городе на берегу Черного моря – Одессе, как отмечает hochu.ua.

Это город, конечно, не одной знаменитости, это город с характером, который всегда найдет чем удивить даже тех, кто приезжает туда далеко не впервые. Большинство туристов знают Одессу по Потемкинской лестнице, Дерибасовской и пляжам. Но мы расскажем о других пяти местах – которые стоит увидеть отдельно.

Дача Рено. Это вилла французского предпринимателя Жана Рено (не актера, о котором вы могли подумать), построенная в конце XIX века на Французском бульваре. Она до сих пор стоит среди старых деревьев – немного заброшенная, но невероятно атмосферная.

Карантинный мол. Это старая гавань, построенная в XIX веке, куда отправляли на карантин корабли с заболевшими. Сегодня это тихий уголок возле порта, где рыбачат местные, и который туристы чаще всего обходят стороной. А зря, ведь там замечательно чувствуется настоящая Одесса.

Одесса – город, стоящий отдельной поездки: смотрите видео PokyMolodi

Дворик художников. Скрытый в глубине одного из старых кварталов, обычный дворик превратился в стихийную галерею под открытым небом – стены, ворота и даже брусчатка здесь разрисованы местными художниками. Причем те постоянно добавляют новые детали.

Geneva Art Wall. Это самая большая фреска Одессы, расписанная в рамках международного уличного арт-проекта. Масштаб впечатляет – это стена многоэтажки, которую видно издалека, и которая ежегодно привлекает фотографов и любителей стрит-арта со всей Украины.

Шкодовая гора. Это один из старейших уголков города со старинным казацким кладбищем, откуда открывается панорама на порт и море. Большинство одесситов знают о ней, но туристы сюда почти не доходят – и весьма зря.

Несмотря на сложности военного времени, Одесса открыта для туристов. Кофейни, рестораны и культурные заведения работают, а весной к традиционному шарму добавляются цветущие сакуры в городских парках. Одесса – это город, который надо почувствовать, а не просто сфотографировать.

