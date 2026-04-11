Не в Киеве: где родился Melovin и какие 5 небанальных изюминок этого города следует увидеть каждому
Константин Бочаров – популярный украинский певец, известный всему миру как Melovin. И многие думают, что он киевлянин по происхождению.
Но правда в том, что родился Melovin в Одессе.
Melovin (Константин Бочаров) – участник Евровидения 2018 от Украины, победитель многочисленных музыкальных конкурсов и один из самых ярких сценических образов отечественной поп-сцены. А родился он 11 апреля 1997 года в знаменитом городе на берегу Черного моря – Одессе, как отмечает hochu.ua.
Это город, конечно, не одной знаменитости, это город с характером, который всегда найдет чем удивить даже тех, кто приезжает туда далеко не впервые. Большинство туристов знают Одессу по Потемкинской лестнице, Дерибасовской и пляжам. Но мы расскажем о других пяти местах – которые стоит увидеть отдельно.
Дача Рено. Это вилла французского предпринимателя Жана Рено (не актера, о котором вы могли подумать), построенная в конце XIX века на Французском бульваре. Она до сих пор стоит среди старых деревьев – немного заброшенная, но невероятно атмосферная.
Карантинный мол. Это старая гавань, построенная в XIX веке, куда отправляли на карантин корабли с заболевшими. Сегодня это тихий уголок возле порта, где рыбачат местные, и который туристы чаще всего обходят стороной. А зря, ведь там замечательно чувствуется настоящая Одесса.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Дворик художников. Скрытый в глубине одного из старых кварталов, обычный дворик превратился в стихийную галерею под открытым небом – стены, ворота и даже брусчатка здесь разрисованы местными художниками. Причем те постоянно добавляют новые детали.
Geneva Art Wall. Это самая большая фреска Одессы, расписанная в рамках международного уличного арт-проекта. Масштаб впечатляет – это стена многоэтажки, которую видно издалека, и которая ежегодно привлекает фотографов и любителей стрит-арта со всей Украины.
Шкодовая гора. Это один из старейших уголков города со старинным казацким кладбищем, откуда открывается панорама на порт и море. Большинство одесситов знают о ней, но туристы сюда почти не доходят – и весьма зря.
Несмотря на сложности военного времени, Одесса открыта для туристов. Кофейни, рестораны и культурные заведения работают, а весной к традиционному шарму добавляются цветущие сакуры в городских парках. Одесса – это город, который надо почувствовать, а не просто сфотографировать.
А какие интересные локации Одессы просто невозможно обойти?
Конечно, это Пассаж – торгово-гостиничная галерея в сердце города на пересечении Дерибасовской и Преображенской. Его построили в 1899 году в стиле неоренессанса с элементами барокко. Внутри – мраморные лестницы, лепнина, скульптурные композиции и уникальная стеклянная крыша, заливающая пространство естественным светом круглый год.
И непременно Дерибасовская – старейшая улица Одессы, впервые появившаяся на картах еще в 1811 году под названием Гимназическая, но уже в 1812 получившая свое современное название. Сегодня это длинная пешеходная улица с музыкантами, старейшим городским садом и Литературным музеем. Дерибасовская сама по себе – настоящий музей под открытым небом, где каждое здание рассказывает отдельную историю.
Частые вопросы
Где родился Melovin?
Константин Бочаров, известный также как Melovin, родился в Одессе – знаменитом городе на берегу Черного моря.
Какие необычные локации стоит посетить в Одессе?
В Одессе стоит посетить дачу Рено, Карантинный мол, дворик художников, Geneva Art Wall и Шкодову гору – эти места способны удивить даже тех, кто уже не впервые в городе.
Что делает Одессу особенной для туристов?
Одесса – это город с характером, который открыт для туристов даже в сложные времена. Ее кафе, рестораны и культурные заведения работают, а весной город украшают цветущие сакуры. Это город, который надо почувствовать, а не просто сфотографировать.