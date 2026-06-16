Это Чортория – место, откуда родом Иван Миколайчук. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Параджанов назвал его гением народа: что стоит знать об Иване Миколайчуке?

Иван Миколайчук – это именно тот человек, которого Сергей Параджанов назвал самым народным гением из всех, кого он знал. А родился будущий гений кино 15 июня 1941 года в селе Чортории недалеко от Кицмане в Черновицкой области.

Актерским искусством Иван увлекся еще с детства – в 12 лет играл в сельском самодеятельном театре. В кино дебютировал студентом – в курсовой режиссерской работе Леонида Осики "Двое".

Впоследствии Миколайчук стал выдающимся украинским киноактером, сценаристом, режиссером и писателем. К сожалению, он прожил всего 46 лет, половину из которых провел на съемочных площадках.

Общее признание пришло после главных ролей во "Сне" и "Тенях забытых предков" Параджанова. Последние получили 39 международных наград на кинофестивалях в 21 стране, заняв первое место в рейтинге лучших фильмов в истории украинского кино от Dovzhenko Centre.

Чортория и Лебединое озеро: смотрите видео TOXA_TRAVEL

Чортория на Буковине – село на Черемоше, где родился Миколайчук

Чортория в настоящее время является селом Вижницкого района Черновицкой области. Оно расположено недалеко от Кицмани на правом берегу реки Черемош и примерно в 40 километрах от Черновцов, и предлагает туристам много интересного – замок-дворец, деревянную церковь, озера с лебедями и так далее.

Односельчане рассказывали, что в тот год, когда умер Иван Миколайчук, в Чорторию прилетали лебеди, которых прозвали "Ивановыми". С каждым годом грациозных птиц прилетает все больше – поэтому там создали природный заказник, а озеро так и называют – Лебединое.

Конечно, там есть и Художественно-мемориальный музей-усадьба Ивана Миколайчука. Это научная реконструкция дома, где жила семья Миколайчуков – там все так, как было при жизни актера: синяя завалинка, маленькие окошки, скамейка у дома, каменные жернова в прихожей, старый ткацкий станок, рушники на стенах и чемоданчик, с которым Иван ездил в Черновцы учиться.

К слову, в Черновцах также работает культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука, созданный в отреставрированном старом кинотеатре. А в июне каждого года (с 13 по 20 число в 2026 году) в городе проводится фестиваль зрительского кино "Миколайчук OPEN", посвященный его памяти.