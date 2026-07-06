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Travel Маршруты по Украине Галицкий Рокфеллер и созидатель Львова: где родился выдающийся архитектор Иван Левинский
6 июля, 09:42
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Галицкий Рокфеллер и созидатель Львова: где родился выдающийся архитектор Иван Левинский

Олесь Друкач

Выдающийся украинский архитектор и предприниматель Иван Левинский, создавший неповторимый облик Львова, начал свой жизненный путь среди живописных прикарпатских пейзажей. Его родной город и сегодня сохраняет уникальную атмосферу, древние соляные тайны и бойковские традиции.

Речь идет о городе Долина, расположенном в настоящее время в Ивано-Франковской области. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Кто такой Иван Левинский и почему его называют галицким Рокфеллером?

Выдающийся архитектор и предприниматель Иван Левинский, по праву считающийся гением украинского модерна, родился 6 июля 1851 года в Долине на Прикарпатье. Потеряв отца в раннем возрасте, юноша пробивал себе дорогу собственным умом, талантом и настойчивостью.

Левинский стал ученым и новатором в сфере промышленности. Впоследствии во Львове он основал грандиозную строительную фирму и фабрику керамики, став настоящим "галицким Рокфеллером" и одним из самых влиятельных работодателей своего времени.

Его предприятия производили уникальную облицовочную плитку, изразцы, кирпич и искусственный камень. И не только обеспечивали потребности Галичины, но и успешно конкурировали с ведущими производителями Вены, Праги и Варшавы.

Родные бойковские мотивы и народное искусство Карпат вдохновили Левинского на создание уникального стиля – гуцульской сецессии. Именно благодаря этому улицы Львова обрели свой неповторимый украинский колорит.

Левинский также запомнился современникам как щедрый меценат и гуманист. На его собственные средства во Львове построили Дом для рабочих, открыли недорогие столовые, а также основали ремесленную и промышленную бурсу, где дети-сироты и малообеспеченные студенты учились бесплатно.

Что стоит знать об архитекторе и меценате Иване Левинском: смотрите видео shotam_info

Какие соляные тайны и бойковский колорит скрывает Долина?

Сегодня, во времена активного развития внутреннего туризма, Долина предстает не просто уютным городком в Ивано-Франковской области, а настоящим клондайком для любознательного путешественника. Главной исторической жемчужиной города является старинная солеварня "Салина", которая в свое время дала толчок развитию всего региона.

Соль была основой жизни Долины с X века, а здешний промышленный комплекс является уникальным памятником архитектуры. Путешественники могут воочию увидеть деревянные шахты и варочные сооружения, где веками вываривали "белое золото".

Чтобы полностью окунуться в атмосферу края, стоит посетить краеведческий музей "Бойковщина". Здесь собраны уникальные коллекции сакрального искусства, старинной одежды, предметов быта и документов, раскрывающих самобытную культуру бойков – этноса, чьи традиции так тонко вплетал в свои архитектурные шедевры Иван Левинский.

А для тех, кто ищет покоя и вдохновения, идеальным местом станет прогулка по берегу живописного Долинского озера площадью 25 гектаров. Тут же прямо над водой величественно возвышается шпиль неоготического костела Рождества Девы Марии, построенного еще в XIX веке.

Также важно знать, что Долина служит идеальными воротами в дикую природу Карпат. Совсем рядом, в соседнем поселке Выгода, берет свое начало знаменитый "Карпатский трамвай" – уникальная узкоколейная железная дорога, которая везет туристов мимо отвесных скал, чистых горных рек и Мизунских водопадов.

Самые красивые виды города Долины в Ивано-Франковской области: смотрите видео dolynarada

Какой архитектурный замысел был у Ивана Левинского в отношении Львова?

Иван Левинский оставил глубокий след в архитектурном наследии Галичины, создавая не просто отдельные здания, а целые гармоничные пространства. Одним из самых ярких примеров его градостроительного мышления стал живописный район Кастеливка.

Вместе с выдающимся архитектором Юлианом Захаревичем они выкупили здешние земли, чтобы воплотить в жизнь уникальную концепцию "города-сада". По замыслу мастеров, среди густой зелени и уютных улиц должны были появиться более 60 вилл с неповторимой архитектурой.

Хотя этот грандиозный план не удалось воплотить полностью, Кастеливка и сегодня остается одним из престижных, зеленых и самых красивых уголков города. Среди жилой архитектуры мастера впечатляют дворцовая вилла Юзефы Франца и роскошные многоквартирные каменные дома на улице Генерала Чупринки.

Помимо этого, фирма Ивана Левинского построила во Львове очень многое из того, что мы видим и сегодня. Это, к примеру, грандиозные фундаменты для Львовской оперы и Главный железнодорожный вокзал.

А, пожалуй, высшим проявлением его авторского стиля стал Дом страхового общества "Днестр" на улице Руськой, украшенный яркой керамикой. И, конечно же, отметим здание бывшей Бурсы Педагогического института.

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